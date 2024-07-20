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И оружие не поможет — боец Третьей штурмовой назвал самый важный ресурс для наступления

И оружие не поможет — боец Третьей штурмовой назвал самый важный ресурс для наступления

20 июля 2024 г. 8:07

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08:07 И оружие не поможет — боец Третьей штурмовой назвал самый важный ресурс для наступления

19 июля 2024
Text

22:11 Боец 3 ОШБр "Бочка" заявил, что Россия бросает свои резервы на Харьков

Text

17:50 Масштабный технологический сбой и Трамп о возможной Третьей мировой — эфире Вечір.LIVE

Text

16:38 Россияне сосредотачиваются в Запорожской области — Андрющенко сообщил о возможных целях

Text

14:59 Тысячи россиян переселяются в Мариуполь — Андрющенко объяснил, в чем особенность миграции

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13:00 Зеленский об окончании войны, массовый IT-сбой и ситуации в энергетике — эфир День.LIVE

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08:07 Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

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08:00 Зеленский встретился с королем Великобритании и значительное повышение налогов — эфир Ранок.LIVE

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Военнослужащий на позывной "Бочка" Третьей штурмовой бригады заявил, если мы хотим продвигаться вперед, то нам в первую очередь нужен человеческий ресурс. По его словам, люди заканчиваются, не получится просто сидеть и ждать.

Об этом "Бочка" рассказал в интервью для Новини.LIVE, обнародованном в пятницу, 19 июля.

Важнейший ресурс на войне

"Если Украина хочет продвигаться вперед, то в первую очередь необходим человеческий ресурс", — пояснил боец.

По его словам, ситуацию не спасут даже поставки оружия, если с него некому будет стрелять.

"Нужно, чтобы граждане Украины все же включались в эту историю, потому что сидеть просто и ждать момента, так не получится, потому что люди заканчиваются [...] Этот ресурс не заменит ничего, никакой танк, БТР, артиллерия, даже снаряды, все это будет зря", — подчеркнул "Бочка".

Напомним, в НАТО считают, что вопрос кадрового обеспечения ВСУ сегодня решается гораздо лучше. В Альянсе объяснили, с чем это связано.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский ответил, есть ли эффект от нового закона о мобилизации. По его словам, военные уверяют, что все идет по плану.

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07:56 В Ивано-Франковске мобилизовали мужчину непризывного возраста — он подал в суд

07:21 В Коростене мужчина принял парней за наркоторговцев, ограбил и натравил пса — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:15 Очереди на границе Украины — в какие страны затруднен выезд

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22:11 Боец 3 ОШБр "Бочка" заявил, что Россия бросает свои резервы на Харьков

Text

17:50 Масштабный технологический сбой и Трамп о возможной Третьей мировой — эфире Вечір.LIVE

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16:38 Россияне сосредотачиваются в Запорожской области — Андрющенко сообщил о возможных целях

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14:59 Тысячи россиян переселяются в Мариуполь — Андрющенко объяснил, в чем особенность миграции

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13:00 Зеленский об окончании войны, массовый IT-сбой и ситуации в энергетике — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:07 Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

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08:00 Зеленский встретился с королем Великобритании и значительное повышение налогов — эфир Ранок.LIVE

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