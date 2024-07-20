И оружие не поможет — боец Третьей штурмовой назвал самый важный ресурс для наступления

Военнослужащий на позывной "Бочка" Третьей штурмовой бригады заявил, если мы хотим продвигаться вперед, то нам в первую очередь нужен человеческий ресурс. По его словам, люди заканчиваются, не получится просто сидеть и ждать.

Об этом "Бочка" рассказал в интервью для Новини.LIVE, обнародованном в пятницу, 19 июля.

Важнейший ресурс на войне

"Если Украина хочет продвигаться вперед, то в первую очередь необходим человеческий ресурс", — пояснил боец.

По его словам, ситуацию не спасут даже поставки оружия, если с него некому будет стрелять.

"Нужно, чтобы граждане Украины все же включались в эту историю, потому что сидеть просто и ждать момента, так не получится, потому что люди заканчиваются [...] Этот ресурс не заменит ничего, никакой танк, БТР, артиллерия, даже снаряды, все это будет зря", — подчеркнул "Бочка".

Напомним, в НАТО считают, что вопрос кадрового обеспечения ВСУ сегодня решается гораздо лучше. В Альянсе объяснили, с чем это связано.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский ответил, есть ли эффект от нового закона о мобилизации. По его словам, военные уверяют, что все идет по плану.