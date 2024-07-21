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Боєць 3-ої ОШБр пояснив, як ефективно можна змінити рекрутинг в Україні

Боєць 3-ої ОШБр пояснив, як ефективно можна змінити рекрутинг в Україні

21 липня 2024 р. 13:23

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Держава повинна змінити підхід до рекрутингу та формування поглядів громадян, щоб уникнути кризи з нестачею людей. Адже перемога досягається через важку працю, а не через легковажні уявлення про війну.

Про це повідомив заступник командира батальйону 3-ї ОШБр із позивним "Бочка" в інтерв'ю Новини.LIVE у суботу, 21 липня.

Хто має займатися ідеологією на війні

Військовослужбовець заявив, що держава повинна перейти на правильний підхід до рекрутингу і сформувати правильні погляди громадян. На його думку, це треба було робити раніше, адже історії про пса Патрона, веселі ігри і байрактари довели до нинішньої кризи, зокрема, нестачі людей.

"Перемоги не буде без участі кожного громадянина. Про формування поглядів це кожен має сам визначитися і зробити висновок для себе  хто він є в цій країні і для чого він живе тут", — зазначив боєць 3-ої ОШБР.

Він додав, що у їхній бригаді подібних поблем не виникає — всі люди вмотивовані і знають за що вони воюють.

"Українці повинні розуміти, що перемога — це не пісні і хороводи, а піт, кров, втрати. Вона не будується за один день чи два-три тижні. Це роки, а, може, й десятки років. Ця війна — це не щось нове для української нації. Просто треба віддаватися цьому нормально, а не сидіти десь і ховатися, я вже не кажу навіть про ТЦК, а ховатися від себе... Фактично фронт стоїть, противник атакує", — наголосив військовий із позивним "Бочка".

Військовий також зазначав, що, якщо ми хочемо просуватися вперед, то нам першочергово потрібен людський ресурс. За його словами, люди закінчуються, не вийде просто сидіти й чекати.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна допускає можливість переговорів із Російською Федерацією для дипломатичного врегулювання війни. Також є можливість закінчити "гарячу фазу" до кінця року, але за однієї умови.

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14:13 У Києві обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро

14:01 На війні в Україні загинув 22-річний доброволець із Польщі

13:57 В одній із областей майже половина депутатів не стоять на обліку у ТЦК — їхні прізвища приховують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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