Боец 3-й ОШБр объяснил, как эффективно можно изменить рекрутинг в Украине

Государство должно изменить подход к рекрутингу и формированию взглядов граждан во избежание кризиса с нехваткой людей. Ведь победа достигается из-за тяжелого труда, а не из-за легкомысленных представлений о войне.

Об этом сообщил заместитель командира батальона 3-й ОШБр с позывным "Бочка" в интервью Новини.LIVE в субботу, 21 июля.

Кто должен заниматься идеологией на войне

Военнослужащий заявил, что государство должно перейти на правильный подход к рекрутингу и сформировать верные взгляды граждан. По его мнению, это нужно было делать раньше, ведь истории о псе Патроне, веселые игры и байракторы довели до нынешнего кризиса, в частности, недостатка людей.

"Победы не будет без участия каждого гражданина. О формировании взглядов это каждый должен сам определиться и заключить для себя кто он в этой стране и для чего он живет здесь" , — отметил боец 3-й ОШБР.

Он добавил, что в их бригаде подобных проблем не возникает — все люди мотивированы и знают, за что они воюют.

"Украинцы должны понимать, что победа — это не песни и хороводы, а пот, кровь, потери. Она не строится за один день или две-три недели. Это годы, а может, и десятки лет. Эта война — это не что-то. новое для украинской нации. Просто надо отдаваться этому нормально, а не сидеть где-то и прятаться, я уже не говорю даже о ТЦК, а прятаться от себя... Фактически фронт стоит, противник атакует", — подчеркнул военный с позывным "Бочка".

Военный также отмечал, что если мы хотим продвигаться вперед, то нам в первую очередь нужен человеческий ресурс. По его словам, люди заканчиваются, не получится просто сидеть и ждать.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна допускает возможность переговоров с Российской Федерацией для дипломатического урегулирования войны. Также есть возможность окончить "горячую фазу" до конца года, но при одном условии.