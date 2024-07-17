Покарання за неоновлення даних у ТЦК та Джонсон підтримав Трампа — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий юрист і учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" і політичний експерт Дмитро Васильєв, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, політичний та громадський діяч Микола Томенко, Народна депутатка України і Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко та народний депутат і Міністр з питань ЖКГ (2007-2010) Олексій Кучеренко. Зокрема, вони обговорять, що вчора був останній день оновлення даних.

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Ефір Ранок.LIVE

Головною темою є те, що сьогодні перший день, коли вже не можна оновлювати дані в ТЦК. Гості ефіру обговорять, що чекає на військовозобов‘язаних українців, які не оновили дані.

Окрім того, темами будуть рішення Верховної Ради не переходити на літній час, тестування в Україні електронного бронювання та підтримка Борисом Джонсоном кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Також будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, всі військовозобов'язані в Україні повинні були до 16 липня оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, в іншому випадку — їм загрожує штраф. Водночас під час накладення штрафів за неоновлені дані працівники ТЦК, можливо, будуть порушувати закон.

Також адвокат Олег Мицик заявив, що в ухилянтів можуть конфісковувати майно. Для уникнення цього військовозобов'язаним варто вчасно сплатити штраф та відстежувати, чи відкрите на них провадження: це можна зробити за допомогою "Дії" або автоматизованої системи виконавчих проваджень.