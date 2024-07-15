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Штрафи за неоновлення даних — адвокат заявив, що ТЦК доведеться порушувати закон

Штрафи за неоновлення даних — адвокат заявив, що ТЦК доведеться порушувати закон

15 липня 2024 р. 18:12

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18:12 Штрафи за неоновлення даних — адвокат заявив, що ТЦК доведеться порушувати закон

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18:12 Штрафи за неоновлення даних — адвокат заявив, що ТЦК доведеться порушувати закон

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14:09 Адвокат пояснив, як уникнути конфіскації майна, якщо не оновлювали дані в ТЦК

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13:25 Росіяни просунулися в Урожайному — Братчук прокоментував ситуацію на східному фронті

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Всі військовозобов'язані в Україні повинні до 16 липня оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, в іншому випадку — їм загрожує штраф. Водночас під час накладення штрафів за неоновлені дані працівники ТЦК, можливо, будуть порушувати закон.

Про це розповів адвокат Олег Мицик в ефірі Ранок.LIVE.

Оновлення військово-облікових даних

За словами адвоката, вже 4 млн українців оновили свої військово-облікові дані, а ще близько 2,5 млн "гуляють". Водночас вони ще мають час для виправлення ситуації через застосунок "Резерв+", аби не отримати штраф.

Мицик заявив, що наразі важко щось говорити щодо того, як буде побудована система штрафів. Оскільки для розгляду у присутності військовозобовʼязаного його мають викликати на засідання адмінкомісії, але саме з цим і можуть виникнути "нюанси".

Наразі невідомо яку кількість таких штрафів відправлять та повідомлять про них громадянинові. На тлі цього правозахисник припустив, що ТЦК будуть порушувати законодавство й автоматично відправляти постанови у виконавчу службу.

Раніше Мицик пояснив, як уникнути конфіскації майна, якщо не оновлювали дані в ТЦК СП.

А нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко розповів, до чого можуть привести штрафи для ухилянтів.  

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18:36 В Росії трапилася серія залізничних катастроф — з чим це пов'язано

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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