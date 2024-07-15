До чого призведуть штрафи за неоновлення даних після 16 липня — відповідь нардепа

До Верховної Ради України подавали законопроєкт про подовження оновлення військово-облікових даних. Проте оскільки його навіть не розглянули, після 16 лютого українців штрафуватимуть на 17 тисяч гривень.

Про це повідомив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в ефірі День.LIVE у понеділок, 15 липня.

Українців штрафуватимуть після 16 липня

За словами нардепа, через неможливість продовжити термін оновлення даних, вже відчуваються його негативні наслідки.

"Сотні людей стоять у чергах, в аномальну спеку заради оновлення своїх даних. Це божевільне рішення", — сказав він.

На думку парламентаря, сюди можна віднести й штрафи.

"Я не голосував за цей закон, але тепер дійсно є можливість накладати 17 тисяч гривень штрафу, і ці цифри подвоюються. Якщо це повноцінно запрацює — то це призведе до колапсу", — каже Гончаренко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відповів, чи є ефект від нового закону про мобілізацію в Україні.

Також адвокат Олег Мицик пояснив, як уникнути конфіскації майна, якщо не оновлювали дані в ТЦК СП.