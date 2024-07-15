Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа arrow
К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

15 июля 2024 г. 18:04

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:12 Штрафы за не обновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

Text

18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

Text

17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

14:09 Адвокат объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК

Text

13:25 Россияне продвинулись в Урожайном – Братчук прокомментировал ситуацию на восточном фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Взрыв в ТЦК под Львовом и покушение на Трампа — эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Покушение на Трампа и исторический максимум доллара — эфир Ранок.LIVE

14 июля 2024
Text

17:29 Чудо-оружия не существует — офицер ВСУ опроверг миф о всесильности переданной ВСУ техники

Text

12:23 Ветеран ВСУ подверг критике идею Украинского легиона в Польше

13 июля 2024
Text

22:31 Судебный иск дешевле, чем штраф от ТЦК — нардеп о нюансах обновления данных

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

18:12 Штрафы за не обновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

Text

18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

Text

17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

14:09 Адвокат объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК

Text

13:25 Россияне продвинулись в Урожайном – Братчук прокомментировал ситуацию на восточном фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Взрыв в ТЦК под Львовом и покушение на Трампа — эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Покушение на Трампа и исторический максимум доллара — эфир Ранок.LIVE

14 июля 2024
Text

17:29 Чудо-оружия не существует — офицер ВСУ опроверг миф о всесильности переданной ВСУ техники

Text

12:23 Ветеран ВСУ подверг критике идею Украинского легиона в Польше

13 июля 2024
Text

22:31 Судебный иск дешевле, чем штраф от ТЦК — нардеп о нюансах обновления данных

В Верховную Раду Украины подавали законопроект о продлении обновления военно-учетных данных . Однако, поскольку его даже не рассмотрели, после 16 февраля украинцев будут штрафовать на 17 тысяч гривен.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в эфире День.LIVE в понедельник, 15 июля.

Украинцев будут штрафовать после 16 июля

По словам нардепа, из-за невозможности продлить срок обновления данных уже ощущаются его негативные последствия.

"Сотни людей стоят в очередях, в аномальную жару ради обновления своих данных. Это безумное решение", — сказал он.

По мнению парламентария, сюда можно отнести штрафы.

"Я не голосовал за этот закон, но теперь действительно есть возможность налагать 17 тысяч гривен штрафа, и эти цифры удваиваются. Если это полноценно заработает — то приведет к коллапсу", — говорит Гончаренко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, есть ли эффект от нового закона о мобилизации в Украине.

Также адвокат Олег Мицик объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК СП.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:57 Наказание за неявку по повестке в ТЦК — что говорит закон

18:40 Кого не будут мобилизовать в ВСУ после 16 июля — полный список категорий

18:37 Украина получит новую партию военной помощи от Испании — что в списке

18:36 В России случилась серия железнодорожных катастроф — с чем это связано

18:24 Спортсмены из Одесчины будут представлять Украину на Олимпийских играх — кто именно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:12 Штрафы за не обновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

Text

18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

17:59 Аномальная жара в Киеве — зафиксировано сразу семь температурных рекордов

Text

17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

17:47 Купание за 10 тысяч долларов — из Тисы выловили одессита

18:57 Наказание за неявку по повестке в ТЦК — что говорит закон

18:40 Кого не будут мобилизовать в ВСУ после 16 июля — полный список категорий

18:37 Украина получит новую партию военной помощи от Испании — что в списке

18:36 В России случилась серия железнодорожных катастроф — с чем это связано

18:24 Спортсмены из Одесчины будут представлять Украину на Олимпийских играх — кто именно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:59 Аномальная жара в Киеве — зафиксировано сразу семь температурных рекордов

17:47 Купание за 10 тысяч долларов — из Тисы выловили одессита

17:25 Зеленский рассказал о подготовке ко второму Саммиту мира и участии России

17:21 ВВК для тех, кому нет 25 лет — нужно ли проходить

17:18 Либо в ЕС, либо в оккупацию — депутат сделал заявление о будущем для ВПЛ в случае уменьшения помощи

Эксклюзив

06:36 Курс доллара в Украине бьет рекорды — как сильно может обвалиться гривна

06:14 Почему Украина не в НАТО и как работает 5 статья Альянса — интервью спикера Госдепа США

13 июля 2024

06:26 Львов инклюзивный — где в городе найти кафе для людей с инвалидностью

12 июля 2024

18:12 Обстрел больниц и принуждение Украины к переговорам — что об этом думают в Одессе

Новость с видео

06:36 Счета украинцев больше не тайна — кого заставят доплатить налоги и к чему готовиться беженцам

11 июля 2024
Эксклюзив

18:17 Последствия жары — что скрывает Черное море под едким запахом

10 июля 2024

14:47 Украина проживет самостоятельно — что в Одессе знают о НАТО

06:40 В Украине стремительно дорожает золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в Украине

9 июля 2024
Эксклюзив

18:47 Опасное наследие СССР на Одесчине — как утилизируют химикаты

06:40 Цены за 1 кг меди в июле — сколько стоит сдать цветные металлы в Украине

Text

18:12 Штрафы за не обновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

Text

18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

Text

17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

14:09 Адвокат объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК

Text

13:25 Россияне продвинулись в Урожайном – Братчук прокомментировал ситуацию на восточном фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Взрыв в ТЦК под Львовом и покушение на Трампа — эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Покушение на Трампа и исторический максимум доллара — эфир Ранок.LIVE

14 июля 2024
Text

17:29 Чудо-оружия не существует — офицер ВСУ опроверг миф о всесильности переданной ВСУ техники

Text

12:23 Ветеран ВСУ подверг критике идею Украинского легиона в Польше

13 июля 2024
Text

22:31 Судебный иск дешевле, чем штраф от ТЦК — нардеп о нюансах обновления данных