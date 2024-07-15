К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

В Верховную Раду Украины подавали законопроект о продлении обновления военно-учетных данных . Однако, поскольку его даже не рассмотрели, после 16 февраля украинцев будут штрафовать на 17 тысяч гривен.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в эфире День.LIVE в понедельник, 15 июля.

Украинцев будут штрафовать после 16 июля

По словам нардепа, из-за невозможности продлить срок обновления данных уже ощущаются его негативные последствия.

"Сотни людей стоят в очередях, в аномальную жару ради обновления своих данных. Это безумное решение", — сказал он.

По мнению парламентария, сюда можно отнести штрафы.

"Я не голосовал за этот закон, но теперь действительно есть возможность налагать 17 тысяч гривен штрафа, и эти цифры удваиваются. Если это полноценно заработает — то приведет к коллапсу", — говорит Гончаренко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, есть ли эффект от нового закона о мобилизации в Украине.

Также адвокат Олег Мицик объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК СП.