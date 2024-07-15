Адвокат пояснив, як уникнути конфіскації майна, якщо не оновлювали дані в ТЦК

Всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані в ТЦК та СП до 16 липня. У випадку невиконання цієї вимоги в ухилянтів можуть конфісковувати майно.

Про це заявив адвокат Олег Мицик в ефірі Ранок.LIVE.

Конфіскація майна ухилянтів в Україні

Правозахисник зауважив, що громадяни мають розуміти відповідальність у випадку порушення закону щодо оновлення військово-облікових даних. Внаслідок цього вони рано чи пізно понесуть адміністративну відповідальність — зокрема, їм загрожує конфіскація майна.

За словами адвоката, для уникнення цього військовозобов'язаним варто вчасно сплатити штраф та відстежувати, чи відкрите на них провадження: це можна зробити за допомогою "Дії" або автоматизованої системи виконавчих проваджень.

У випадку, якщо воно вже відкрите і минуло 15 днів — розмір штрафу збільшиться у два рази. Громадянин має право оскаржити дії ТЦК в суді, якщо у нього були об'єктивні причини — наприклад, дані він оновив, але не зміг потрапити до ТЦК через великі черги.

Раніше ми пояснювали, в якому випадку в ухилянтів в Україні можуть забрати єдине житло.

Крім того, за словами депутата Олега Синютки, близько 6-7 млн українців не встигнуть оновити дані до 16 липня.