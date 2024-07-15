Адвокат объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК

Все военнообязанные должны обновить свои учетные данные в ТЦК и СП до 16 июля. В случае невыполнения этого требования в уклонистов могут конфисковывать имущество.

Об этом заявил адвокат Олег Мыцик в эфире Ранок.LIVE.

Конфискация имущества уклонистов в Украине

Правозащитник отметил, что граждане должны понимать ответственность в случае нарушения закона об обновлении военно-учетных данных. В результате они рано или поздно понесут административную ответственность — в частности, им угрожает конфискация имущества.

По словам адвоката, для избежания этого военнообязанным следует своевременно уплатить штраф и отслеживать, открыто ли на них производство: это можно сделать с помощью "Дії" или автоматизированной системы исполнительных производств.

В случае если оно уже открыто и прошло 15 дней — размер штрафа увеличится в два раза. Гражданин имеет право обжаловать действия ТЦК в суде, если у него были объективные причины — например, данные он обновил, но не смог попасть в ТЦК из-за больших очередей.

Ранее мы объясняли, в каком случае в уклонистов в Украине могут забрать жилье.

Кроме того, по словам депутата Олега Синютки, около 6-7 млн украинцев не успеют обновить данные до 16 июля.