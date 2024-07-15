Штрафы за не обновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

Все военнообязанные в Украине должны до 16 июля обновить свои учетные данные в ТЦК и СП, в противном случае им грозит штраф. В то же время при наложении штрафов за не обновленные данные работники ТЦК, возможно, будут нарушать закон.

Об этом рассказал адвокат Олег Мыцик в эфире Ранок.LIVE.

Обновление военно-учетных данных

По словам адвоката, уже 4 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные, а еще около 2,5 млн "гуляют". В то же время у них еще есть время для исправления ситуации через приложение "Резерв+", чтобы не получить штраф.

Мыцик заявил, что сейчас трудно что-либо говорить о том, как будет построена система штрафов. Поскольку для рассмотрения в присутствии военнообязанного, его должны вызвать на заседание админкомиссии, но именно с этим и могут возникнуть "нюансы".

Пока неизвестно, какое количество таких штрафов отправят и сообщат о них гражданину. На этом фоне правозащитник предположил, что ТЦК будут нарушать законодательство и автоматически отправлять постановления в исполнительную службу.

Ранее Мыцик объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК СП.

А нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, к чему могут привести штрафы для уклонистов.