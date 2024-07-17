Наказание за необновление данных в ТЦК и Джонсон поддержал Трампа — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный юрист и участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский, Президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада" и политический эксперт Дмитрий Васильев, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, политический и общественный деятель Николай Томенко, Народный депутат Украины и член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко и народный депутат и Министр по вопросам ЖКХ (2007-2010) Алексей Кучеренко. В частности, они обсудят, что вчера был последний день обновления данных.

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Эфир Ранок.LIVE

Главной темой является то, что сегодня первый день, когда нельзя обновлять данные в ТЦК. Гости эфира обсудят, что ждет военнообязанных украинцев, которые не обновили данные.

Кроме того, темами будут решения Верховной Рады не переходить на летнее время, тестирование электронного бронирования в Украине и поддержка Борисом Джонсоном кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, все военнообязанные в Украине должны были до 16 июля обновить свои учетные данные в ТЦК и СП, в противном случае им грозит штраф. В то же время при наложении штрафов за необновленные данные работники ТЦК, возможно, будут нарушать закон.

Также адвокат Олег Мицик заявил, что у уклонистов могут конфисковывать имущество. Во избежание этого военнообязанным следует своевременно уплатить штраф и отслеживать, открыто ли на них производство: это можно сделать с помощью "Дії" или автоматизированной системы исполнительных производств.