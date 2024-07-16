Останній день оновлення даних військовозобов'язаними та заміна Залужного — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий аналітик Денис Попович, очільник Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, нардеп Георгій Мазурашу, політтехнолог Руслан Рохов, член делегації ПАРЄ, нардеп, член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука. Зокрема, вони обговорять, що сьогодні останній день оновлення даних.

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Ефір Ранок.LIVE

Головними темами є оновлення даних та те, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував заміну колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Також будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, всі військовозобов'язані в Україні повинні до 16 липня оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, в іншому випадку — їм загрожує штраф. Водночас під час накладення штрафів за неоновлені дані працівники ТЦК, можливо, будуть порушувати закон.

Також адвокат Олег Мицик заявив, що в ухилянтів можуть конфісковувати майно. Для уникнення цього військовозобов'язаним варто вчасно сплатити штраф та відстежувати, чи відкрите на них провадження: це можна зробити за допомогою "Дії" або автоматизованої системи виконавчих проваджень.