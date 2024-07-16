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Останній день оновлення даних військовозобов'язаними та заміна Залужного — ефір Ранок.LIVE

Останній день оновлення даних військовозобов'язаними та заміна Залужного — ефір Ранок.LIVE

16 липня 2024 р. 07:58

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08:45 Оновлення даних у ТЦК — адвокат пояснив, що буде у випадку ігнорування

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07:58 Останній день оновлення даних військовозобов'язаними та заміна Залужного — ефір Ранок.LIVE

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23:05 ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

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22:15 Український парламент втратив можливість самостійно приймати закони — Южаніна

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21:54 Реакція на замах на Трампа в США — ексклюзивний коментар зі Штатів для Новини.LIVE

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18:12 Штрафи за неоновлення даних — адвокат заявив, що ТЦК доведеться порушувати закон

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18:04 До чого призведуть штрафи за неоновлення даних після 16 липня — відповідь нардепа

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17:50 "Мирний план" від Орбана та що думають українці про переговори з Путіним — ефір Вечір.LIVE

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14:09 Адвокат пояснив, як уникнути конфіскації майна, якщо не оновлювали дані в ТЦК

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:45 Оновлення даних у ТЦК — адвокат пояснив, що буде у випадку ігнорування

Text

07:58 Останній день оновлення даних військовозобов'язаними та заміна Залужного — ефір Ранок.LIVE

15 липня 2024
Text

23:05 ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

Text

22:27 Фінал Євро-2024 та турне Третьої штурмової бригади Європою — ефір Вечір.LIVE

Text

22:15 Український парламент втратив можливість самостійно приймати закони — Южаніна

Text

21:54 Реакція на замах на Трампа в США — ексклюзивний коментар зі Штатів для Новини.LIVE

Text

18:12 Штрафи за неоновлення даних — адвокат заявив, що ТЦК доведеться порушувати закон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:04 До чого призведуть штрафи за неоновлення даних після 16 липня — відповідь нардепа

Text

17:50 "Мирний план" від Орбана та що думають українці про переговори з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

14:09 Адвокат пояснив, як уникнути конфіскації майна, якщо не оновлювали дані в ТЦК

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий аналітик Денис Попович, очільник Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, нардеп Георгій Мазурашу, політтехнолог Руслан Рохов, член делегації ПАРЄ, нардеп, член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука. Зокрема, вони обговорять, що сьогодні останній день оновлення даних.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Головними темами є оновлення даних та те, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував заміну колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Також будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, всі військовозобов'язані в Україні повинні до 16 липня оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, в іншому випадку — їм загрожує штраф. Водночас під час накладення штрафів за неоновлені дані працівники ТЦК, можливо, будуть порушувати закон.

Також адвокат Олег Мицик заявив, що в ухилянтів можуть конфісковувати майно. Для уникнення цього військовозобов'язаним варто вчасно сплатити штраф та відстежувати, чи відкрите на них провадження: це можна зробити за допомогою "Дії" або автоматизованої системи виконавчих проваджень.

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09:05 Обстріл Мирнограда — з-під завалів дістали тіла двох загиблих

09:05 У фінустановах підскочив курс долара — яка зараз ситуація на ринку

08:50 Екскомандир Азова засудив політиків і блогерів, які поширюють пацифізм серед українців

08:43 У Німеччині танк, який їхав на військові навчання, відкрив стрілянину на трасі

08:40 Нові виплати на дітей до 40 тис. гривень — як отримати допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:33 Мобілізація до ЗСУ чоловіків з юридичною освітою — що каже закон і чи чекати змін

08:25 Бійці "Азову" знищили позиції окупантів і ворожу піхоту — відео

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08:45 Оновлення даних у ТЦК — адвокат пояснив, що буде у випадку ігнорування

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07:58 Останній день оновлення даних військовозобов'язаними та заміна Залужного — ефір Ранок.LIVE

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23:05 ВР розгляне зміни до закону щодо самовільного залишення військової частини

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22:27 Фінал Євро-2024 та турне Третьої штурмової бригади Європою — ефір Вечір.LIVE

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22:15 Український парламент втратив можливість самостійно приймати закони — Южаніна

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18:12 Штрафи за неоновлення даних — адвокат заявив, що ТЦК доведеться порушувати закон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:04 До чого призведуть штрафи за неоновлення даних після 16 липня — відповідь нардепа

Text

17:50 "Мирний план" від Орбана та що думають українці про переговори з Путіним — ефір Вечір.LIVE

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14:09 Адвокат пояснив, як уникнути конфіскації майна, якщо не оновлювали дані в ТЦК