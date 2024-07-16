Последний день обновления данных военнообязанными и замена Залужного — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный аналитик Денис Попович, руководитель Агентства по развитию исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, нардеп Георгий Мазурашу, политтехнолог Руслан Рохов, член делегации ПАСЕ, нардеп ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук и заместитель министра по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам в 2016-2019 годах Георгий Тука. В частности, они обсудят, что сегодня последний день обновления данных.

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Эфир Ранок.LIVE

Главными темами является обновление данных и то, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал замену бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, все военнообязанные в Украине должны до 16 июля обновить свои учетные данные в ТЦК и СП, в противном случае — им грозит штраф. В то же время при наложении штрафов за необновленные данные работники ТЦК, возможно, будут нарушать закон.

Также адвокат Олег Мыцик заявил, что в уклонистов могут конфисковывать имущество. Во избежание этого военнообязанным следует своевременно уплатить штраф и отслеживать, открыто ли на них производство: это можно сделать с помощью "Дії" или автоматизированной системы исполнительных производств.