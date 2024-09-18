Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Народна депутатка Людмила Марченко заявила, що у Верховній Раді не вистачило голосів для ухвалення постанови щодо перейменування понад 300 населених пунктів. Вона підкреслила, що на засіданні були присутні всі фракції.

Про це вона повідомила в ефірі Вечір.LIVE.

Провал голосування за перейменування

"У Раді не вистачило голосів для підтримки постанови про перейменування понад 300 населених пунктів, попри присутність усіх фракцій", — заявила депутатка.

Марченко також прокоментувала блокування трибуни іншими народними депутатами. Вона підкреслила важливість дотримання закону і зазначила, що необхідно перейменувати ті населені пункти, які цього потребують.

Крім того, Марченко зазначила, що через певні процедурні аспекти список із 300 міст був розділений, а сім населених пунктів виокремлені для додаткового обговорення. Це надасть можливість громадам через місцеві органи самоврядування ухвалити рішення щодо нових назв.