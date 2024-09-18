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Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

18 вересня 2024 р. 22:40

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22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

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21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

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21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

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19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

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17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

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15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

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Народна депутатка Людмила Марченко заявила, що у Верховній Раді не вистачило голосів для ухвалення постанови щодо перейменування понад 300 населених пунктів. Вона підкреслила, що на засіданні були присутні всі фракції.

Про це вона повідомила в ефірі Вечір.LIVE.

Провал голосування за перейменування

"У Раді не вистачило голосів для підтримки постанови про перейменування понад 300 населених пунктів, попри присутність усіх фракцій", — заявила депутатка.

Марченко також прокоментувала блокування трибуни іншими народними депутатами. Вона підкреслила важливість дотримання закону і зазначила, що необхідно перейменувати ті населені пункти, які цього потребують.

Крім того, Марченко зазначила, що через певні процедурні аспекти список із 300 міст був розділений, а сім населених пунктів виокремлені для додаткового обговорення. Це надасть можливість громадам через місцеві органи самоврядування ухвалити рішення щодо нових назв.

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22:14 В Сумах пролунали вибухи — в частині міста зникло світло

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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