Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Без вільної України не буде вільної Польщі. Відносини між державами ґрунтуються на прагматичних інтересах, тому Варшава є одним із найбільших союзників України.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко в ефірі Вечір.LIVE у середу, 18 вересня.

Які відносини між Україною та Польщею

Гончаренко зазначив, що без вільної України не буде вільної Польщі і навпаки, адже обидві країни залежні від стабільності одна одної.

"Польща чудово розуміє формулу, що без вільної України не буде вільної Польщі та Білорусі. А так, як Білорусь є окупованою РФ, то значення України дуже велике", — заявив нардеп.

Він додав, що відносини між державами базуються не на "любові", а на прагматичних інтересах.

"Без безпеки України не буде безпеки Польщі. Тому Польща є одним із наших найбільших союзників", — наголосив Гончаренко.