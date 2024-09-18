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Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

18 вересня 2024 р. 21:39

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21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

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19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

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17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

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15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

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13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

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Без вільної України не буде вільної Польщі. Відносини між державами ґрунтуються на прагматичних інтересах, тому Варшава є одним із найбільших союзників України.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко в ефірі Вечір.LIVE у середу, 18 вересня.

Які відносини між Україною та Польщею

Гончаренко зазначив, що без вільної України не буде вільної Польщі і навпаки, адже обидві країни залежні від стабільності одна одної.

"Польща чудово розуміє формулу, що без вільної України не буде вільної Польщі та Білорусі. А так, як Білорусь є окупованою РФ, то значення України дуже велике", — заявив нардеп.

Він додав, що відносини між державами базуються не на "любові", а на прагматичних інтересах.

"Без безпеки України не буде безпеки Польщі. Тому Польща є одним із наших найбільших союзників", — наголосив Гончаренко.

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22:11 У підозрюваного у вбивстві чоловіка на АЗС у Києві провели обшук та знайшли склад зброї

21:46 Повістки в Україні вручатимуть по-новому — що хочуть змінити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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