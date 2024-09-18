Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Без свободной Украины не будет свободной Польши. Отношения между государствами основываются на прагматических интересах, поэтому Варшава — один из крупнейших союзников Украины.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в эфире Вечір.LIVE в среду, 18 сентября.

Какие отношения между Украиной и Польшей

Гончаренко отметил, что без свободной Украины не будет свободной Польши и наоборот, ведь обе страны зависят от стабильности друг друга.

"Польша прекрасно понимает формулу, что без свободной Украины не будет свободной Польши и Беларуси. А так как Беларусь оккупирована РФ, то значение Украины очень велико", — заявил нардеп.

Он добавил, что отношения между государствами базируются не на "любви", а на прагматических интересах.

"Без безопасности Украины не будет безопасности Польши. Поэтому Польша является одним из наших крупнейших союзников", — подчеркнул Гончаренко.