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У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

18 вересня 2024 р. 19:12

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Народна депутатка Мар'яна Безугла вирішила покинути посаду заступниці голови Комітету з питань національної безпеки. У комітеті підтримали її рішення.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі День.LIVE у середу, 18 вересня.

Звільнення Безуглої з парламентського комітету

У вівторок, 17 вересня, Безугла оголосила про свій намір залишити посаду заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вона написала заяву із проханням перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Федієнко зазначив, що він не критикує вибір депутатки, адже це її право.

"Я був одним із депутатів, який підтримав попередній перехід Безуглої. Це її право, якщо вона бачить себе в іншому комітеті та напрямку цього фронту. Безугла вирішила, що вона зробила все, на її думку, в Комітеті з питань нацбезпеки і вирішила перейти. Це нормально", — зазначив депутат.

На іронію Повітряних сил на адресу Безуглої нардеп відповів, що він і сам критикує та підтримує військових у певних питаннях, але вважає публічну критику у соцмережах некоректною.

"Я допомагаю військовослужбовцям. Я теж критикую наші Збройні сили, але не роблю це публічно, щоб не грати на руку Росії, адже це розхитує нашу армію. Фейсбук це гарний майданчик, але давайте ми всі разом поїдемо на фронт і ви подивитеся, що таке реальна війна і реальний фронт", — наголосив Федієнко.

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19:13 В Міноборони представили новий прилад для розмінування "Хортич" — чим він особливий

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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