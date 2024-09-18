США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон ознайомився із планом Президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни. Глава держави у свою чергу чекає, що Україну запросять в НАТО до 2025 року.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Сьогодні під час ефіру гості студії разом із ведучими обговорять такі теми:

Третя штурмова бригада продовжує знищувати російську техніку на Харківщині — відео;

Посол США заявила про те, що американська сторона вже ознайомилась із новим українським планом Володимира Зеленського;

Народний депутат Мар'яна Безугла хоче перевестися у комітет із зовнішньої політики;

Зеленський чекає, що Україну запросять в НАТО до 2025 року. Це зробить Байден до завершення каденції, — Le Monde;

Держдеп США бачив "елементи" Плану перемоги України.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

народний депутат України, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Людмила Марченко;

народний депутат України (Європейська Солідарність) Олексій Гончаренко;

народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Анатолій Бурміч;

народний депутат України, Слуга Народу Олег Дунда;

експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв;

командир Другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.