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США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

18 вересня 2024 р. 17:50

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17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

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15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

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15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

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Ексклюзив

13:44Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

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13:00Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

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12:31 Катастрофічне співвідношення — економіст назвав кількість заброньованих від мобілізації

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08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
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23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

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21:32Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

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21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Text

15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

Text
Ексклюзив

13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

Text

13:00 Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:31 Катастрофічне співвідношення — економіст назвав кількість заброньованих від мобілізації

Text

08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

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21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон ознайомився із планом Президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни. Глава держави у свою чергу чекає, що Україну запросять в НАТО до 2025 року.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Сьогодні під час ефіру гості студії разом із ведучими обговорять такі теми:

  • Третя штурмова бригада продовжує знищувати російську техніку на Харківщині — відео;
  • Посол США заявила про те, що американська сторона вже ознайомилась із новим українським планом Володимира Зеленського;
  • Народний депутат Мар'яна Безугла хоче перевестися у комітет із зовнішньої політики;
  • Зеленський чекає, що Україну запросять в НАТО до 2025 року. Це зробить Байден до завершення каденції, — Le Monde;
  • Держдеп США бачив "елементи" Плану перемоги України.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • народний депутат України, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Людмила Марченко;
  • народний депутат України (Європейська Солідарність) Олексій Гончаренко;
  • народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Анатолій Бурміч;
  • народний депутат України, Слуга Народу Олег Дунда;
  • експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв;
  • командир Другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.

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17:33 В Укргідрометцентрі попередили про сильний вітер та дощову погоду завтра

17:31 Судаков назвав клуби, які хотіли його підписати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 На Харківщині евакуюють людей через лісові пожежі

17:21 З пістолетом і гранатою — в Одесі іноземець зухвало пограбував таксиста

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15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

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15:22 У Комітеті нацбезпеки відреагували на заяву про звільнення Безуглої

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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