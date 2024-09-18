США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон ознайомився із планом Президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни. Глава держави у свою чергу чекає, що Україну запросять в НАТО до 2025 року.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Сьогодні під час ефіру гості студії разом із ведучими обговорять такі теми:
- Третя штурмова бригада продовжує знищувати російську техніку на Харківщині — відео;
- Посол США заявила про те, що американська сторона вже ознайомилась із новим українським планом Володимира Зеленського;
- Народний депутат Мар'яна Безугла хоче перевестися у комітет із зовнішньої політики;
- Зеленський чекає, що Україну запросять в НАТО до 2025 року. Це зробить Байден до завершення каденції, — Le Monde;
- Держдеп США бачив "елементи" Плану перемоги України.
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- народний депутат України, заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Людмила Марченко;
- народний депутат України (Європейська Солідарність) Олексій Гончаренко;
- народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Анатолій Бурміч;
- народний депутат України, Слуга Народу Олег Дунда;
- експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв;
- командир Другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.