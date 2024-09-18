США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон ознакомился с планом Президента Украины Владимира Зеленского по завершению войны. Глава государства, в свою очередь, ожидает, что Украину пригласят в НАТО до 2025 года.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Сегодня во время эфира гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:

Третья штурмовая бригада продолжает уничтожать российскую технику в Харьковской области — видео;

Посол США заявила, что американская сторона уже ознакомилась с новым украинским планом Владимира Зеленского;

Народный депутат Марьянна Безугла хочет перевестись в комитет по внешней политике;

Зеленский ожидает, что Украину пригласят в НАТО до 2025 года. Это сделает Байден до завершения каденции — Le Monde;

Госдеп США видел "элементы" Плана победы Украины.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам законодательства о статусе народного депутата Украины Комитета Верховной Рады Украины по Регламенту, депутатской этике и организации работы Людмила Марченко;

народный депутат Украины (Европейская Солидарность) Алексей Гончаренко;

народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич;

народный депутат Украины, Слуга Народа Олег Дунда;

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев;

командир Второго штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.