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США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

18 сентября 2024 г. 17:50

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17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

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15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

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15:22 В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

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Эксклюзив

13:44Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

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13:00Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

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12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

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08:00 Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2024
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23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

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21:32Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

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21:10 В Раде не обсуждают способы покрытия дефицита ресурсов для неотложных расходов, — нардеп

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

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15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

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15:22 В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

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Эксклюзив

13:44 Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

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13:00 Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

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12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

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08:00 Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2024
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23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

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21:32 Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

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21:10 В Раде не обсуждают способы покрытия дефицита ресурсов для неотложных расходов, — нардеп

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон ознакомился с планом Президента Украины Владимира Зеленского по завершению войны. Глава государства, в свою очередь, ожидает, что Украину пригласят в НАТО до 2025 года.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE  в 17:50.

О чем эфир

Сегодня во время эфира  гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:

  • Третья штурмовая бригада продолжает уничтожать российскую технику в Харьковской области — видео;
  • Посол США заявила, что американская сторона уже ознакомилась с новым украинским планом Владимира Зеленского;
  • Народный депутат Марьянна Безугла хочет перевестись в комитет по внешней политике;
  • Зеленский ожидает, что Украину пригласят в НАТО до 2025 года. Это сделает Байден до завершения каденции — Le Monde;
  • Госдеп США видел "элементы" Плана победы Украины.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам законодательства о статусе народного депутата Украины Комитета Верховной Рады Украины по Регламенту, депутатской этике и организации работы Людмила Марченко;
  • народный депутат Украины (Европейская Солидарность) Алексей Гончаренко;
  • народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич;
  • народный депутат Украины, Слуга Народа Олег Дунда;
  • эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев;
  • командир Второго штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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