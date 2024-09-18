Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

В эфире День.LIVE в среду, 18 сентября, обсудят напряженную встречу Президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Польши Радослава Сикорского, уничтожение арсенала РФ в Тверской области инцидент с пейджерами в Ливане, а так же ряд других важных тем.

Посмотреть эфир День.LIVE можно в 13:00 на YouTube-канале.

Эфир День.LIVE 18 сентября

Гостями эфира День.LIVE 18 сентября станут:

Константин Матвиенко, политический эксперт;

Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;

Олег Гетьман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;

Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";

Дмитрий Грищенко, представитель полиции г. Киева.

Ведущие Маргарита Стецюк и Павел Ковальчук обсудят ссору между Владимиром Зеленским и Радославом Сикорским, задержание украинского боксера Александра Усика, взрывы на складах боеприпасов в Тверской области, мобилизацию в Украине и инцидент с массовыми взрывами пейджеров в Ливане.