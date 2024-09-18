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Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

18 сентября 2024 г. 13:00

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13:00Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

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12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

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08:00 Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2024
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23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

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21:32Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

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21:10 В Раде не обсуждают способы покрытия дефицита ресурсов для неотложных расходов, — нардеп

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20:24 Нардеп объяснил, к каким последствиям может привести повышение налогов

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20:10 Депутат ВР объяснила, что помогло Украине уменьшить отключение света после обстрелов РФ

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18:41 В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

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17:50 Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

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12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

Text

08:00 Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2024
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23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

Text

21:32 Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

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21:10 В Раде не обсуждают способы покрытия дефицита ресурсов для неотложных расходов, — нардеп

Text

20:24 Нардеп объяснил, к каким последствиям может привести повышение налогов

Text

20:10 Депутат ВР объяснила, что помогло Украине уменьшить отключение света после обстрелов РФ

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18:41 В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

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17:50 Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

В эфире День.LIVE в среду, 18 сентября, обсудят напряженную встречу Президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Польши Радослава Сикорского, уничтожение арсенала РФ в Тверской области инцидент с пейджерами в Ливане, а так же ряд других важных тем.

Посмотреть эфир День.LIVE можно в 13:00 на YouTube-канале.

Эфир День.LIVE 18 сентября

Гостями эфира День.LIVE 18 сентября станут:

  • Константин Матвиенко, политический эксперт;
  • Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;
  • Олег Гетьман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;
  • Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
  • Дмитрий Грищенко, представитель полиции г. Киева.

Ведущие Маргарита Стецюк и Павел Ковальчук обсудят ссору между Владимиром Зеленским и Радославом Сикорским, задержание украинского боксера Александра Усика, взрывы на складах боеприпасов в Тверской области, мобилизацию в Украине и инцидент с массовыми взрывами пейджеров в Ливане.

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13:20 Во Львове пьяный водитель сбил двух подростков, ехавших на электросамокате — есть погибший

13:18 В Раде не поддержали постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:13 В Киеве два дня между домами гулял лось

13:00 Денежная помощь от NRC — прием заявок вскоре закроют

12:55 Двигались к позициям ВСУ — бойцы 3 ОШБр показали, как уничтожили колонну россиян на Харьковщине

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