Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 18 сентября, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами мы обсудим ряд актуальных тем, в частности, военное наполнение украинского "плана победы". Также прокомментируем слухи вокруг возможного конфликта Президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

военное наполнение "плана победы";

повышение налогов и реформу таможни;

слухи о ссоре Зеленского и Сикорского.

Гости сегодняшнего эфира:

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

эксперт "Бюро анализа и политики Виктор Бобиренко;

экономист, финансист Александр Савченко;

политический и общественный деятель Николай Томенко;

председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;

доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

народный депутат Украины, Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;

политолог, общественный деятель Олесь Доний.