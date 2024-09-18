Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 18 сентября, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами мы обсудим ряд актуальных тем, в частности, военное наполнение украинского "плана победы". Также прокомментируем слухи вокруг возможного конфликта Президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.
Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:
- военное наполнение "плана победы";
- повышение налогов и реформу таможни;
- слухи о ссоре Зеленского и Сикорского.
Гости сегодняшнего эфира:
- генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
- эксперт "Бюро анализа и политики Виктор Бобиренко;
- экономист, финансист Александр Савченко;
- политический и общественный деятель Николай Томенко;
- председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
- доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
- кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
- народный депутат Украины, Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
- политолог, общественный деятель Олесь Доний.