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Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024 г. 8:00

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08:00 Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2024
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23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

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21:32Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

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21:10 В Раде не обсуждают способы покрытия дефицита ресурсов для неотложных расходов, — нардеп

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20:24 Нардеп объяснил, к каким последствиям может привести повышение налогов

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20:10 Депутат ВР объяснила, что помогло Украине уменьшить отключение света после обстрелов РФ

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18:41 В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

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17:50 Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

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16:10 Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

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13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2024
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23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

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21:32 Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

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21:10 В Раде не обсуждают способы покрытия дефицита ресурсов для неотложных расходов, — нардеп

Text

20:24 Нардеп объяснил, к каким последствиям может привести повышение налогов

Text

20:10 Депутат ВР объяснила, что помогло Украине уменьшить отключение света после обстрелов РФ

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18:41 В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

Text

17:50 Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

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16:10 Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

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13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

Сегодня, 18 сентября, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами мы обсудим ряд актуальных тем, в частности, военное наполнение украинского "плана победы". Также прокомментируем слухи вокруг возможного конфликта Президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

  • военное наполнение "плана победы";
  • повышение налогов и реформу таможни;
  • слухи о ссоре Зеленского и Сикорского.

Гости сегодняшнего эфира:

  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • эксперт "Бюро анализа и политики Виктор Бобиренко;
  • экономист, финансист Александр Савченко;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
  • доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • народный депутат Украины, Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
  • политолог, общественный деятель Олесь Доний.

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08:00 Украинцам доступна "зимняя помощь" — как зарегистрироваться

07:30 Стало известно, изменятся ли выплаты мобилизованных бойцов с 1 октября

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:21 Во Львовской области курсант отсутствовал на службе несколько часов — как его наказал суд

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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