Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 18 вересня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами ми обговоримо низку актуальних тем, зокрема військове наповнення українського "плану перемоги". Також прокоментуємо чутки навколо можливого конфлікту Президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

військове наповнення "плану перемоги";

підвищення податків та реформу митниці;

чутки про сварку Зеленського і Сікорського.

Гості сьогоднішнього ефіру:

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

експерт "Бюро аналізу і політики Віктор Бобиренко;

економіст, фінансист Олександр Савченко;

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

голова Комітету економістів України Андрій Новак;

доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

народний депутат України, Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;

політолог, громадський діяч Олесь Доній.