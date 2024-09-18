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Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024 р. 08:00

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08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
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21:32Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

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21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

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20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

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20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

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18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

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17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

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16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

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13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Text

21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

Text

20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

Text

20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

Text

17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

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13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

Сьогодні, 18 вересня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами ми обговоримо низку актуальних тем, зокрема військове наповнення українського "плану перемоги". Також прокоментуємо чутки навколо можливого конфлікту Президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

  • військове наповнення "плану перемоги";
  • підвищення податків та реформу митниці;
  • чутки про сварку Зеленського і Сікорського.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • експерт "Бюро аналізу і політики Віктор Бобиренко;
  • економіст, фінансист Олександр Савченко; 
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • голова Комітету економістів України Андрій Новак;
  • доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • народний депутат України, Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;
  • політолог, громадський діяч Олесь Доній.

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08:40 Тарифи на послуги ЖКГ різко зростуть — коли чекати подорожчання

08:30 Виїзд 17-річних юнаків за кордон — який документ потрібно отримати обов'язково

08:28 Апокаліпсис в Росії — в Торопці безпілотник підірвав величезний склад з боєприпасами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:12 У Рівненській області пролунали вибухи

08:02 Рівненський ТЦК відмовив журналістам надати інформацію про свої зарплати — справа дійшла до суду

08:01 Росіяни 197 разів обстріляли Запорізьку область за добу — Федоров розповів про наслідки

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21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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