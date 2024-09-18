Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

В ефірі День.LIVE у середу, 18 вересня обговорять напружену зустріч Президента України Володимира Зеленського та глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, знищення арсеналу РФ у Тверській області інцидент з пейджерами у Лівані, а також низку інших важливих тем.

Подивитися ефір День.LIVE можна о 13:00 на YouTube-каналі.

Ефір День.LIVE 18 вересня

Гостями ефіру День.LIVE 18 вересня стануть:

Костянтин Матвієнко, політичний експерт;

Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики;

Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи;

Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";

Дмитро Грищенко, речник поліції м. Києва.

Ведучі Маргарита Стецюк та Павло Ковальчук обговорять сварку між Володимиром Зеленським та Радославом Сікорським, затримання українського боксера Олександра Усика, вибухи на складі боєприпасів у Тверській області, мобілізацію в Україні та інцидент з масовими вибухами пейджерів у Лівані.