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Катастрофічне співвідношення — економіст назвав кількість заброньованих від мобілізації

Катастрофічне співвідношення — економіст назвав кількість заброньованих від мобілізації

18 вересня 2024 р. 12:31

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08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
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23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

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21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

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21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

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20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

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20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

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18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

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Станом на зараз в Україні бронювання від мобілізації мають близько 1 млн людей, водночас ще 10 млн — це пенсіонери. Таке співвідношення впливає на економічну ситуацію у країні.

Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі Ранок.LIVE у середу, 18 вересня. 

Яка ситуацію з бронювання від мобілізації в Україні

За словами Новака, 1 мільйон заброньованих до 10 мільйонів пенсіонерів у країні — катастрофічне співвідношення. Це все впливає на економічну ситуацію у країні.

"Забезпечення економіки війни — це одна третина. Дві третини повинна бути цивільна економіка, з податків якої й забезпечується одна третина економіки війни, тобто на потреби оборони. Якщо дві третини цивільної економіки не буде, якщо ви будете її скорочувати, ви скорочуєте фінансування отієї військової частини економіки", — пояснив експерт. 

Крім того, Новак виступив проти насильницької мобілізації, пропонуючи натомість принцип рекрутингу та покращення мотивації.

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13:18 У Раді не підтримали постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів

13:13 У Києві два дні між будинками гуляв лось

13:00 Грошова допомога від NRC — приймання заявок невдовзі закриють

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:55 Рухались до позицій ЗСУ — бійці 3 ОШБр показали, як знищили колону росіян на Харківщині

12:55 Виповнюється 95 років з дня народження дисидентки Алли Горської — що про неї відомо

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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