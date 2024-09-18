Катастрофічне співвідношення — економіст назвав кількість заброньованих від мобілізації

Станом на зараз в Україні бронювання від мобілізації мають близько 1 млн людей, водночас ще 10 млн — це пенсіонери. Таке співвідношення впливає на економічну ситуацію у країні.

Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі Ранок.LIVE у середу, 18 вересня.

Яка ситуацію з бронювання від мобілізації в Україні

За словами Новака, 1 мільйон заброньованих до 10 мільйонів пенсіонерів у країні — катастрофічне співвідношення. Це все впливає на економічну ситуацію у країні.

"Забезпечення економіки війни — це одна третина. Дві третини повинна бути цивільна економіка, з податків якої й забезпечується одна третина економіки війни, тобто на потреби оборони. Якщо дві третини цивільної економіки не буде, якщо ви будете її скорочувати, ви скорочуєте фінансування отієї військової частини економіки", — пояснив експерт.

Крім того, Новак виступив проти насильницької мобілізації, пропонуючи натомість принцип рекрутингу та покращення мотивації.