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Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

18 сентября 2024 г. 12:31

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На сегодняшний день в Украине бронирование от мобилизации имеют около 1 млн человек, в то же время еще 10 млн — это пенсионеры. Такое соотношение влияет на экономическую ситуацию в стране. 

Об этом сообщил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире Ранок.LIVE в среду, 18 сентября.

Какая ситуация с бронированием от мобилизации в Украине

По словам Новака, 1 миллион забронированных к 10 миллионам пенсионеров в стране — катастрофическое соотношение. Это все влияет на экономическую ситуацию в стране.

"Обеспечение экономики войны — это одна треть. Две трети должна быть гражданская экономика, с налогов которой и обеспечивается одна треть экономики войны, то есть на нужды обороны. Если две трети гражданской экономики не будет, если вы будете ее сокращать, вы сокращаете финансирование этой военной части экономики", — пояснил эксперт.

Кроме того, Новак выступил против насильственной мобилизации, предлагая принцип рекрутинга и улучшения мотивации.

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12:47 Свитолина перенесла операцию — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:41 Боец Третьей штурмовой объяснил, почему не доволен работой ТЦК

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