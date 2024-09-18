Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

На сегодняшний день в Украине бронирование от мобилизации имеют около 1 млн человек, в то же время еще 10 млн — это пенсионеры. Такое соотношение влияет на экономическую ситуацию в стране.

Об этом сообщил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире Ранок.LIVE в среду, 18 сентября.

Какая ситуация с бронированием от мобилизации в Украине

По словам Новака, 1 миллион забронированных к 10 миллионам пенсионеров в стране — катастрофическое соотношение. Это все влияет на экономическую ситуацию в стране.

"Обеспечение экономики войны — это одна треть. Две трети должна быть гражданская экономика, с налогов которой и обеспечивается одна треть экономики войны, то есть на нужды обороны. Если две трети гражданской экономики не будет, если вы будете ее сокращать, вы сокращаете финансирование этой военной части экономики", — пояснил эксперт.

Кроме того, Новак выступил против насильственной мобилизации, предлагая принцип рекрутинга и улучшения мотивации.