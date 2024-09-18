Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе arrow
В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

18 сентября 2024 г. 19:12

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Text

17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

Text

15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Text

15:22 В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

Text
Эксклюзив

13:44Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

Text

12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

Text

08:00 Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2024
Text

23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

Text

21:32Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Text

17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

Text

15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Text

15:22 В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

Text
Эксклюзив

13:44 Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

Text

12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

Text

08:00 Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2024
Text

23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

Text

21:32 Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

Народная депутат Марьяна Безугла решила покинуть пост заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности. В комитете поддержали его решение.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в эфире День.LIVE в среду, 18 сентября.

Увольнение Безуглой из парламентского комитета

Во вторник, 17 сентября, Безуглая объявила о своем намерении покинуть пост заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Она написала заявление с просьбой перевести ее в Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Федиенко отметил, что он не критикует выбор депутата, ведь это ее право.

"Я был одним из депутатов, который поддержал предыдущий переход Безуглой. Это ее право, если она видит себя в другом комитете и направлении этого фронта. Безуглая решила, что она сделала все, по ее мнению, в Комитете по вопросам нацбезопасности и решила перейти. Это нормально", — отметил депутат.

На иронию Воздушных сил в адрес Безуглой нардеп ответил, что он и сам критикует и поддерживает военных в определенных вопросах, но считает публичную критику в соцсетях некорректной.

"Я помогаю военнослужащим. Я тоже критикую наши Вооруженные силы, но не делаю это публично, чтобы не играть на руку России, ведь это расшатывает нашу армию. Фейсбук это хорошая площадка, но давайте мы все вместе поедем на фронт и вы посмотрите, что такое реальная война и реальный фронт" — подчеркнул Федиенко.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

20:40 Зеленский заявил, что Украина полностью подготовила "план победы" – главное из обращения

20:21 Синоптики спрогнозировали, в каких регионах завтра будет бушевать непогода

20:17 Во всех школах Львова ужесточили меры безопасности из-за возможной угрозы терактов, — Садовый

20:00 Повестка от ТЦК — сколько времени имеет военнообязанный

19:57 В полиции прокомментировали информацию об обнаружении взрывчатки около места митинга Трампа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 В Укрэнерго призвали экономить электричество — прогноз отключений света на завтра

19:42 Румыния призывает НАТО к действиям после вторжения российских БпЛА на территорию Альянса

19:24 Принуждение к переговорам с Россией — Подоляк резко отреагировал на сообщения западных СМИ

19:13 Российские военнопленные опровергли мифы вражеской пропаганды об Украине — видео

19:13 В Минобороны представили новый прибор для разминирования "Хортич" — чем он особенный

20:40 Зеленский заявил, что Украина полностью подготовила "план победы" – главное из обращения

20:21 Синоптики спрогнозировали, в каких регионах завтра будет бушевать непогода

20:17 Во всех школах Львова ужесточили меры безопасности из-за возможной угрозы терактов, — Садовый

20:00 Повестка от ТЦК — сколько времени имеет военнообязанный

19:57 В полиции прокомментировали информацию об обнаружении взрывчатки около места митинга Трампа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 В Укрэнерго призвали экономить электричество — прогноз отключений света на завтра

19:42 Румыния призывает НАТО к действиям после вторжения российских БпЛА на территорию Альянса

19:24 Принуждение к переговорам с Россией — Подоляк резко отреагировал на сообщения западных СМИ

19:13 Российские военнопленные опровергли мифы вражеской пропаганды об Украине — видео

19:13 В Минобороны представили новый прибор для разминирования "Хортич" — чем он особенный

Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Text

17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

Text

15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Text

15:22 В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

Text
Эксклюзив

13:44 Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

Text

12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

Text

08:00 Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2024
Text

23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

Text

21:32 Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США