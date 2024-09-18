В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Народная депутат Марьяна Безугла решила покинуть пост заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности. В комитете поддержали его решение.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в эфире День.LIVE в среду, 18 сентября.

Увольнение Безуглой из парламентского комитета

Во вторник, 17 сентября, Безуглая объявила о своем намерении покинуть пост заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Она написала заявление с просьбой перевести ее в Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Федиенко отметил, что он не критикует выбор депутата, ведь это ее право.

"Я был одним из депутатов, который поддержал предыдущий переход Безуглой. Это ее право, если она видит себя в другом комитете и направлении этого фронта. Безуглая решила, что она сделала все, по ее мнению, в Комитете по вопросам нацбезопасности и решила перейти. Это нормально", — отметил депутат.

На иронию Воздушных сил в адрес Безуглой нардеп ответил, что он и сам критикует и поддерживает военных в определенных вопросах, но считает публичную критику в соцсетях некорректной.

"Я помогаю военнослужащим. Я тоже критикую наши Вооруженные силы, но не делаю это публично, чтобы не играть на руку России, ведь это расшатывает нашу армию. Фейсбук это хорошая площадка, но давайте мы все вместе поедем на фронт и вы посмотрите, что такое реальная война и реальный фронт" — подчеркнул Федиенко.