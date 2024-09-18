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Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

18 сентября 2024 г. 22:40

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Народная депутат Людмила Марченко заявила, что в Верховной Раде не хватило голосов для принятия постановления о переименовании более 300 населенных пунктов. Она подчеркнула, что на заседании присутствовали все фракции.

Об этом она сообщила в эфире Вечір.LIVE .

Провал голосования за переименование

"В Раде не хватило голосов для поддержки постановления о переименовании более 300 населенных пунктов, несмотря на присутствие всех фракций", — заявила депутат.

Марченко также прокомментировала блокировку трибуны другими народными депутатами. Она подчеркнула важность соблюдения закона и отметила, что необходимо переименовать те населенные пункты, которые в этом нуждаются.

Кроме того, Марченко отметила, что из-за определенных процедурных аспектов список из 300 городов был разделен, а семь населенных пунктов выделены для дополнительного обсуждения. Это позволит общинам через местные органы самоуправления принять решение о новых названиях.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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