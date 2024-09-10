Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Народний депутат Юрій Камельчук вважає, що після війни з-за кордону в Україну переважно повертатимуться пенсіонери. Для того, аби додому захотіла їхати інша категорія громадян, Міністерству єдності потрібно врахувати кілька нюансів.

Про це нардеп розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Хто перш за все повернеться в Україну після війни

Камельчук наголосив на ключових факторах, які Міністерство єдності має врахувати для повернення громадян з-за кордону. За його словами, це:

підвищення рівня життя;

задовільний рівень безпеки;

кісне навчання та медичне обслуговування.

Водночас нардеп додав, що фінансова сторона буде другорядним фактором.

Зазначимо, що раніше народний депутат Вадим Галайчук розповів, що 50-75% українців, які виїхали за кордон під час війни, розглядають варіант повернення додому. Це близько 3-4 млн людей.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції 28 серпня сказав, що він підтримує повернення українських чоловіків з-за кордону, які виїхали законно, але без примусу. Він вважає, що варто створити всі умови для того, щоб українці самі захотіли повернутися.

Однак у разі незаконного перетину кордону, Україна має домовленості з Польщею щодо повернення своїх громадян назад.