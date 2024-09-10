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Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

10 вересня 2024 р. 15:04

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14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

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13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

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11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

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10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

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08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
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23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

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23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

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Народний депутат Юрій Камельчук вважає, що після війни з-за кордону в Україну переважно повертатимуться пенсіонери. Для того, аби додому захотіла їхати інша категорія громадян, Міністерству єдності потрібно врахувати кілька нюансів.

Про це нардеп розповів в ефірі Ранок.LIVE

Хто перш за все повернеться в Україну після війни

Камельчук наголосив на ключових факторах, які Міністерство єдності має врахувати для повернення громадян з-за кордону. За його словами, це:

  • підвищення рівня життя;
  • задовільний рівень безпеки;
  • кісне навчання та медичне обслуговування. 

Водночас нардеп додав, що фінансова сторона буде другорядним фактором.

Зазначимо, що раніше народний депутат Вадим Галайчук розповів, що 50-75% українців, які виїхали за кордон під час війни, розглядають варіант повернення додому. Це близько 3-4 млн людей. 

Додамо, Президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції 28 серпня сказав, що він підтримує повернення українських чоловіків з-за кордону, які виїхали законно, але без примусу. Він вважає, що варто створити всі умови для того, щоб українці самі захотіли повернутися. 

Однак у разі незаконного перетину кордону, Україна має домовленості з Польщею щодо повернення своїх громадян назад.

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16:34 Прикордонники затримали переправника та двох ухилянтів, які хотіли переплисти Тису

16:28 Шмигаль спрогнозував, коли Україна має приєднатися до Євросоюзу

16:23 15 років за вбивство 15-літньої — на Одещині чоловік задушив дівчину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:14 Друга річниця деокупація Ізюма — львівська студія диджиталізувала трагічні локації

16:12 На Поворознюка вимагають накласти санкції за образу журналіста

15:57 У Львові успішно провели одночасну трансплантацію двох органів

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15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

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13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

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11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

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10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

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23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

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20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

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18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею