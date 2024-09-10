Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

Народный депутат Юрий Камельчук считает, что после войны из-за границы в Украину будут в основном возвращаться пенсионеры. Для того чтобы домой захотела ехать другая категория граждан, Министерству единства нужно учесть несколько нюансов.

Об этом нардеп рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Кто прежде всего вернется в Украину после войны

Камельчук отметил ключевые факторы, которые Министерство единства должно учесть для возвращения граждан из-за границы. По его словам, это:

повышение уровня жизни;

удовлетворительный уровень безопасности;

косное обучение и медицинское обслуживание.

В то же время нардеп добавил, что финансовая сторона будет второстепенным фактором.

Отметим, ранее народный депутат Вадим Галайчук рассказал, что 50-75% украинцев, выехавших за границу во время войны, рассматривают вариант возвращения домой. Это около 3-4 млн человек.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции 28 августа сказал, что он поддерживает возвращение украинских мужчин из-за границы, которые выехали законно, но без принуждения. Он считает, что стоит создать все условия, чтобы украинцы сами захотели вернуться.

Однако в случае незаконного пересечения границы Украина имеет договоренности с Польшей о возвращении своих граждан обратно.