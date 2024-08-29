Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Народний депутат Вадим Галайчук розповів, що 50-75% українців, які виїхали за кордон під час війни, розглядають варіант повернення додому. Це близько 3-4 млн людей.

Про це нардеп розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Скільки українців думають повернутись в Україну

З посиланням на результати досліджень Галайчук зазначив, що ця кількість — 3-4 мільйони людей, це ті українці, які готові повернутися після закінчення бойових дій.

"У них немає планів на те, щоб далі планувати своє життя в тій країні, у якій вони проживають (за кордоном. — Ред.). Тому тут ми маємо одразу цих 3-4 млн наших громадян, як мінімум, які точно є, так би мовити, клієнтами програми, покликаної допомогти їм ухвалити це рішення якомога швидше", — зазначив нардеп.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції 28 серпня сказав, що він підтримує повернення українських чоловіків з-за кордону, які виїхали законно, але без примусу. Він вважає, що варто створити всі умови для того, щоб українці самі захотіли повернутися.

Однак у разі незаконного перетину кордону, Україна має домовленості з Польщею щодо повернення своїх громадян назад.