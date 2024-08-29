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Нардеп назвал количество украинцев, готовых из-за границы вернуться домой

Нардеп назвал количество украинцев, готовых из-за границы вернуться домой

29 августа 2024 г. 12:56

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Народный депутат Вадим Галайчук рассказал, что 50-75% украинцев, выехавших за границу во время войны, рассматривают вариант возвращения домой. Это около 3-4 млн человек.

Об этом нардеп рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Сколько украинцев думают вернуться в Украину

Со ссылкой на результаты исследований Галайчук отметил, что это количество — 3-4 миллиона человек, это украинцы, которые готовы вернуться после окончания боевых действий.

"У них нет планов на то, чтобы дальше планировать свою жизнь в той стране, в которой они проживают (за рубежом. — Ред.). Поэтому здесь мы имеем сразу этих 3-4 млн наших граждан, как минимум, которые точно являются, так сказать, клиентами программы, призванной помочь им принять это решение как можно скорее", — отметил нардеп. 

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции 28 августа сказал, что он поддерживает возвращение украинских мужчин из-за границы, которые выехали законно, но без принуждения. Он считает, что стоит создать все условия, чтобы украинцы сами захотели вернуться.

Однако в случае незаконного пересечения границы Украина имеет договоренности с Польшей о возвращении своих граждан обратно.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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