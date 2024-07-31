Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

Народний депутат Олег Семінський заявив, що у сесійній залі Верховної ради працюють кондиціонери, оскільки вікна там не можна відкрити. Він зазначив, що це необхідний захід, адже депутати проводять у залі від 5 до 7 годин.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

У Верховній Раді працюють кондиціонери

"Наш комітет і його голова наполягали особливо на тому, щоб виключили кондиціонери. І взагалі по будинках, де знаходяться комітети, навіть встановили якісь температурні датчики, які відслідковують, коли вмикається кондиціонер і відбувається перевантаження, то він автоматично вимикається, на рівні автоматики", — заявив Семінський.

Він зазначив, що українці мають освоїти техніки економії електроенергії, газу та води, подібно до того, як це роблять у розвинених країнах, зокрема, в Німеччині та Великобританії.

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що навряд чи в Україні буде стабільне постачання електроенергії протягом наступних трьох місяців. Таким чином він вважає, що відключення можуть повернутися вже завтра.

Водночас, на думку нардепа Юрія Камельчука, Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року. Він пояснив, як відбувається та що впливає на відновлення важливих об'єктів.