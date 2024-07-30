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Нардеп пояснив, як відбудовуються енергетичні об'єкти, знищені російськими загарбниками

Нардеп пояснив, як відбудовуються енергетичні об'єкти, знищені російськими загарбниками

30 липня 2024 р. 14:54

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14:54 Нардеп пояснив, як відбудовуються енергетичні об'єкти, знищені російськими загарбниками

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13:15 Зміни у ситуації на фронті на Харківщині та три місяці без відключень — ефір День.LIVE

Text

13:06 Нардеп назвав кількість депутатів, які хочуть піти з парламенту

Text

13:00 Речник НОК України пояснив, кого із спортсменів довелося зняти зі змагань

Text

11:52 Юрист заявив, як потрібно карати тих, хто спалює авто військових

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Text

10:51 Військовий відреагував на заяву про відсутність зарплат в армії

Text

09:22 Військовий закликав не вірити в страшні історії про миттєву відправку на передову

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 Народний депутат Юрій Камельчук вважає, що Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року. Він додав, що відновлення важливих об'єктів відбуваються поступово та згідно з інструкціями військових, які діють згідно зі своєю спроможністю захищати ці об'єкти.

Про це Камельчук повідомив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 30 липня.

Україна поступово відновлює електрогенерацію

Нардеп пояснив, що відновлення електрогенеруючих об'єктів відбувається поступово та синхронно з вказівками військових. Це відбувається там, де можна захистити обʼєкти від обстрілів з боку російських загарбників.

Камельчук додав, що Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року.

"Ми вирівняємо цю картину обов'язково. Зрозуміло, що за допомогою, зокрема й імпорту електроенергії, але Угорщина в цьому випадку не відіграватиме якусь роль, без якої ми не зможемо обійтися", — пояснив нардеп.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Харківської області 29 липня провів нараду щодо  безпекової та енергетичної ситуації в регіоні. На зустрічі були присутні мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Україна продовжує ремонтну кампанію в енергетичній сфері, тісно співпрацюючи зі США над побудовою післявоєнної енергосистеми. Обговорення з американськими партнерами включають розвиток ядерної енергетики та підготовку до опалювального сезону.

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15:11 Шовковський взяв на матч із Партизаном 27 гравців — хто увійшов до заявки Динамо

15:11 Після вибуху в Ростові почалась масштабна пожежа — що відомо

15:03 Зеленський відвідав на Волині підприємство легкої промисловості

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:55 Британська розвідка спрогнозувала, коли РФ продовжить тактичне просування на фронті

14:51 Гасіння пожежі в центрі Одеси триває — є постраждалі

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13:06 Нардеп назвав кількість депутатів, які хочуть піти з парламенту

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13:00 Речник НОК України пояснив, кого із спортсменів довелося зняти зі змагань

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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23:35 Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки