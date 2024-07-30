Нардеп пояснив, як відбудовуються енергетичні об'єкти, знищені російськими загарбниками

Народний депутат Юрій Камельчук вважає, що Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року. Він додав, що відновлення важливих об'єктів відбуваються поступово та згідно з інструкціями військових, які діють згідно зі своєю спроможністю захищати ці об'єкти.

Про це Камельчук повідомив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 30 липня.

Україна поступово відновлює електрогенерацію

Нардеп пояснив, що відновлення електрогенеруючих об'єктів відбувається поступово та синхронно з вказівками військових. Це відбувається там, де можна захистити обʼєкти від обстрілів з боку російських загарбників.

Камельчук додав, що Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року.

"Ми вирівняємо цю картину обов'язково. Зрозуміло, що за допомогою, зокрема й імпорту електроенергії, але Угорщина в цьому випадку не відіграватиме якусь роль, без якої ми не зможемо обійтися", — пояснив нардеп.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Харківської області 29 липня провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації в регіоні. На зустрічі були присутні мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Україна продовжує ремонтну кампанію в енергетичній сфері, тісно співпрацюючи зі США над побудовою післявоєнної енергосистеми. Обговорення з американськими партнерами включають розвиток ядерної енергетики та підготовку до опалювального сезону.