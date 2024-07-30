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Нардеп объяснил, как отстраиваются энергетические объекты, уничтоженные российскими захватчиками

Нардеп объяснил, как отстраиваются энергетические объекты, уничтоженные российскими захватчиками

30 июля 2024 г. 14:54

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13:06 Нардеп назвал количество депутатов, которые хотят уйти из парламента

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13:00 Спикер НОК Украины объяснил, кого из спортсменов пришлось снять с соревнований

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11:52 Юрист заявил, как нужно наказывать тех, кто сжигает авто военных

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10:51 Военный отреагировал на заявление об отсутствии зарплат в армии

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09:22 Военный призвал не верить в страшные истории о мгновенной отправке на передовую

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Народный депутат Юрий Камельчук считает, что Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года. Он добавил, что восстановление важных объектов происходит постепенно и согласно инструкциям военных, которые действуют согласно своей способности защищать эти объекты.

Об этом Камельчук сообщил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 30 июля.

Украина постепенно восстанавливает электрогенерацию

Нардеп пояснил, что восстановление электрогенерирующих объектов происходит постепенно и синхронно с указаниями военных. Это происходит там, где можно оградить объекты от обстрелов со стороны российских захватчиков.

Камельчук добавил, что Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года.

"Мы выровняем эту картину обязательно. Понятно, что с помощью, в том числе и импорта электроэнергии, но Венгрия в этом случае не будет играть какой-либо роли, без которой мы не сможем обойтись", — пояснил нардеп.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 29 июля провел совещание по безопасности и энергетической ситуации в регионе. На встрече присутствовали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Украина продолжает ремонтную кампанию в энергетической сфере, тесно сотрудничая с США по построению послевоенной энергосистемы. Обсуждения с американскими партнерами включают развитие ядерной энергетики и подготовку к отопительному сезону.

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14:33 Вероятность массированного обстрела Одесчины высока — россияне снаряжают ракетами самолеты и лодки

14:29 Эксперт объяснил, каким образом создание ЧВК сможет усилить обороноспособность Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:26 В Украине активизировались смертельно опасные пауки — что делать в случае укуса

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23:35 Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года