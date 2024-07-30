Нардеп объяснил, как отстраиваются энергетические объекты, уничтоженные российскими захватчиками

Народный депутат Юрий Камельчук считает, что Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года. Он добавил, что восстановление важных объектов происходит постепенно и согласно инструкциям военных, которые действуют согласно своей способности защищать эти объекты.

Об этом Камельчук сообщил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 30 июля.

Украина постепенно восстанавливает электрогенерацию

Нардеп пояснил, что восстановление электрогенерирующих объектов происходит постепенно и синхронно с указаниями военных. Это происходит там, где можно оградить объекты от обстрелов со стороны российских захватчиков.

Камельчук добавил, что Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года.

"Мы выровняем эту картину обязательно. Понятно, что с помощью, в том числе и импорта электроэнергии, но Венгрия в этом случае не будет играть какой-либо роли, без которой мы не сможем обойтись", — пояснил нардеп.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 29 июля провел совещание по безопасности и энергетической ситуации в регионе. На встрече присутствовали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Украина продолжает ремонтную кампанию в энергетической сфере, тесно сотрудничая с США по построению послевоенной энергосистемы. Обсуждения с американскими партнерами включают развитие ядерной энергетики и подготовку к отопительному сезону.