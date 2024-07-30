Експерт спрогнозував ситуацію з відключенням світла на найближчі місяці

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що навряд чи в Україні буде стабільне постачання електроенергії протягом наступних трьох місяців. Він додав, що відключення можуть повернутися вже завтра.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 30 липня.

Як вимикатимуть світло в Україні

"Я думаю, що не буде всі три місяці повністю такої ситуації стабільної, якби нам хотілося. І все ж таки в окремі дні, я прогнозую, що можуть бути графіки погодинних відключень", — заявив експерт.

За словами Омельченка, ситуація зумовлена зростанням ціни на ринку "на добу наперед", яка відображає дефіцит потужності. Це може призвести до впровадження погодинних відключень в окремі дні.

Раніше член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко заявив, що енергетики очікують, що протягом наступних кількох місяців відключення світла матимуть незначний характер.

Також в Україні поступово знижується споживання електроенергії через зниження спеки. У неділю, 28 липня, станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж в той самий час в попередню неділю, 21 липня.