Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експерт спрогнозував ситуацію з відключенням світла на найближчі місяці arrow
Експерт спрогнозував ситуацію з відключенням світла на найближчі місяці

Експерт спрогнозував ситуацію з відключенням світла на найближчі місяці

30 липня 2024 р. 18:25

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:23 Стан енергосистеми України — Нагорняк відповів, як покращують ситуацію

Text

18:25 Експерт спрогнозував ситуацію з відключенням світла на найближчі місяці

Text

18:24 Військовий пояснив, як ЗСУ компенсують перевагу росіян в артилерії

Text

18:06 Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

Text

18:05 Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:08 Військовий спростував інформацію ISW про прорив окупантів у Вовчанську

Text

16:58 У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами Роботиного

Text

14:54 Нардеп пояснив, як відбудовуються енергетичні об'єкти, знищені російськими загарбниками

Text

13:15 Зміни у ситуації на фронті на Харківщині та три місяці без відключень — ефір День.LIVE

Text

13:06Нардеп назвав кількість депутатів, які хочуть піти з парламенту

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

19:23 Стан енергосистеми України — Нагорняк відповів, як покращують ситуацію

Text

18:25 Експерт спрогнозував ситуацію з відключенням світла на найближчі місяці

Text

18:24 Військовий пояснив, як ЗСУ компенсують перевагу росіян в артилерії

Text

18:06 Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

Text

18:05 Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:08 Військовий спростував інформацію ISW про прорив окупантів у Вовчанську

Text

16:58 У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами Роботиного

Text

14:54 Нардеп пояснив, як відбудовуються енергетичні об'єкти, знищені російськими загарбниками

Text

13:15 Зміни у ситуації на фронті на Харківщині та три місяці без відключень — ефір День.LIVE

Text

13:06 Нардеп назвав кількість депутатів, які хочуть піти з парламенту

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що навряд чи в Україні буде стабільне постачання електроенергії протягом наступних трьох місяців. Він додав, що відключення можуть повернутися вже завтра.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 30 липня.

Як вимикатимуть світло в Україні

"Я думаю, що не буде всі три місяці повністю такої ситуації стабільної, якби нам хотілося. І все ж таки в окремі дні, я прогнозую, що можуть бути графіки погодинних відключень", — заявив експерт.

За словами Омельченка, ситуація зумовлена зростанням ціни на ринку "на добу наперед", яка відображає дефіцит потужності. Це може призвести до впровадження погодинних відключень в окремі дні.

Раніше член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко заявив, що енергетики очікують, що протягом наступних кількох місяців відключення світла матимуть незначний характер.

Також в Україні поступово знижується споживання електроенергії через зниження спеки. У неділю, 28 липня, станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж в той самий час в попередню неділю, 21 липня.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:26 Світоліна завершила виступи на Олімпіаді

Text

19:23 Стан енергосистеми України — Нагорняк відповів, як покращують ситуацію

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

19:04 Фортифікації та мінування — Зеленський перевірив безпекову ситуацію на кордоні

19:02 Бронювання перевізників — у Мінінфраструктури анонсували спрощення оформлення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:56 Намагався знищити секретні документи — у Харкові затримали російського шпигуна

18:47 Мобілізація людей з інвалідністю у серпні 2024 року — хто потрапить до лав ЗСУ

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

Text

18:25 Експерт спрогнозував ситуацію з відключенням світла на найближчі місяці

Text

18:24 Військовий пояснив, як ЗСУ компенсують перевагу росіян в артилерії

19:26 Світоліна завершила виступи на Олімпіаді

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

19:04 Фортифікації та мінування — Зеленський перевірив безпекову ситуацію на кордоні

19:02 Бронювання перевізників — у Мінінфраструктури анонсували спрощення оформлення

18:56 Намагався знищити секретні документи — у Харкові затримали російського шпигуна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:47 Мобілізація людей з інвалідністю у серпні 2024 року — хто потрапить до лав ЗСУ

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

18:20 Начальство боялося втечі — колишні ув'язнені розповіли, як служать у ЗСУ

18:18 Мобілізація чоловіків після базової військової підготовки — що говорить закон

18:08 Військовий кинув у свого керівника гранату — суд обрав йому покарання

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

05:24 Ціни на оренду в Україні — як у Львові змінилась вартість житла наприкінці липня

28 липня 2024
Ексклюзив

06:30 Готує авторські смаколики для переселенців у Львові — історія кондитерки з Мелітополя

27 липня 2024
Ексклюзив

06:16 У Львові очікується катастрофічне зростання цін на хліб та інші продукти

Text

19:23 Стан енергосистеми України — Нагорняк відповів, як покращують ситуацію

Text

18:25 Експерт спрогнозував ситуацію з відключенням світла на найближчі місяці

Text

18:24 Військовий пояснив, як ЗСУ компенсують перевагу росіян в артилерії

Text

18:06 Росія готує масований обстріл та візит Зеленського на Волинь — ефір Вечір.LIVE

Text

18:05 Експерт спрогнозував, чого очікувати українцям з настанням холодів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:08 Військовий спростував інформацію ISW про прорив окупантів у Вовчанську

Text

16:58 У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами Роботиного

Text

14:54 Нардеп пояснив, як відбудовуються енергетичні об'єкти, знищені російськими загарбниками

Text

13:15 Зміни у ситуації на фронті на Харківщині та три місяці без відключень — ефір День.LIVE

Text

13:06 Нардеп назвав кількість депутатів, які хочуть піти з парламенту