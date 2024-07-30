Эксперт спрогнозировал ситуацию с отключением света на ближайшие месяцы

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что вряд ли в Украине будут стабильные поставки электроэнергии в течение следующих трех месяцев. Он добавил, что отключения могут возвратиться уже завтра.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 30 июля.

Как выключать свет в Украине

"Я думаю, что не будет все три месяца полностью такой ситуации стабильной, если бы нам хотелось. И все же в отдельные дни, я прогнозирую, что могут быть графики почасовых отключений", — заявил эксперт.

По словам Омельченко, ситуация обусловлена ростом цены на рынке "на сутки вперед", отражающей дефицит мощности. Это может привести к внедрению почасовых отключений в отдельные дни.

Ранее член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко заявил, что энергетики ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев отключения света будут носить незначительный характер.

Также в Украине постепенно снижается потребление электроэнергии из-за снижения жары. В воскресенье, 28 июля, по состоянию на 11:00 уровень потребления был на 2,3% ниже, чем в то же время в предыдущее воскресенье, 21 июля.