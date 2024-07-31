Нардеп объяснил, почему в сессионном зале парламента работают кондиционеры

Народный депутат Олег Семинский заявил, что в сессионном зале Верховной рады работают кондиционеры, поскольку окна там нельзя открыть. Он отметил, что это необходимая мера, ведь депутаты проводят в зале от 5 до 7 часов.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

В Верховной Раде работают кондиционеры

"Наш комитет и его глава настаивали особенно на том, чтобы исключили кондиционеры. И вообще по домам, где находятся комитеты, даже установили какие-то температурные датчики, которые отслеживают, когда включается кондиционер и происходит перегрузка, то он автоматически выключается, на уровне автоматики", — заявил Семинский.

Он отметил, что украинцы должны освоить технику экономии электроэнергии, газа и воды, подобно тому, как это делают в развитых странах, в частности, в Германии и Великобритании.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что вряд ли в Украине будут стабильные поставки электроэнергии в течение следующих трех месяцев. Таким образом, он считает, что отключения могут вернуться уже завтра.

В то же время, по мнению нардепа Юрия Камельчука, Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года. Он объяснил, как происходит и что влияет на восстановление важных объектов.