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Нардеп объяснил, почему в сессионном зале парламента работают кондиционеры

Нардеп объяснил, почему в сессионном зале парламента работают кондиционеры

31 июля 2024 г. 23:29

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20:07 Витренко назвал причину затопления тоннелей метро в Киеве и указал на виновных

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18:40 Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

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Народный депутат Олег Семинский заявил, что в сессионном зале Верховной рады работают кондиционеры, поскольку окна там нельзя открыть. Он отметил, что это необходимая мера, ведь депутаты проводят в зале от 5 до 7 часов.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

В Верховной Раде работают кондиционеры

"Наш комитет и его глава настаивали особенно на том, чтобы исключили кондиционеры. И вообще по домам, где находятся комитеты, даже установили какие-то температурные датчики, которые отслеживают, когда включается кондиционер и происходит перегрузка, то он автоматически выключается, на уровне автоматики", — заявил Семинский.

Он отметил, что украинцы должны освоить технику экономии электроэнергии, газа и воды, подобно тому, как это делают в развитых странах, в частности, в Германии и Великобритании.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что вряд ли в Украине будут стабильные поставки электроэнергии в течение следующих трех месяцев. Таким образом, он считает, что отключения могут вернуться уже завтра.

В то же время, по мнению нардепа Юрия Камельчука, Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года. Он объяснил, как происходит и что влияет на восстановление важных объектов.

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23:35 Свет будет — в Укрэнерго сделали прогноз по отключению электричества завтра в Киеве

Срочная новость

23:32 Мощные взрывы прокатились в Днепре — каким оружием наносит удары Россия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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