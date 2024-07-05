Южаніна назвала можливу причину закриття ФОПів в Україні

В Україні спостерігається ситуація зі стрімким закриттям ФОПів. Водночас важливо, аби з країни не відбулося відтоку великого бізнесу.

Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі День.LIVE.

Закриття ФОПів в Україні

Нардепка вважає, що закриття бізнесу є відповіддю на політику держави. На її думку, важливо, аби в Україні не виникло відтоку великого бізнесу.

"Не зважаючи на те, скільки грантів роздано для створення робочих місць для підтримки мікробізнесу... З початку широкомасштабної війни ФОП, який залишався зареєстрованим тут, він також розширював свою діяльність за межами України, і просто ми не мали тоді цих статистичних даних, але є ця тенденція швидко пристосовувалася до нових умов, особливо в мікробізнесі", — зазначила Южаніна.

Вона навела у приклад Польщу — там для економіки набагато важливіші мікро- і середні бізнеси, оскільки вони швидко переорієнтовуються і тримають основи соціальної політики.

Нагадаємо, в Україні за перше півріччя 2024 року закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у попередньому році.А показник закриття компаній зріс на 15% — за аналогічний період припинили свою діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.

Водночас політик Валерій Гончарук прокоментував масове закриття ФОПів в Україні. За його словами, це пов'язано з тим, що підприємці, які не мають лобіювання на політичному рівні, не зможуть вести великий бізнес.