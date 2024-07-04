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Політик назвав причину масового закриття ФОПів в Україні

Політик назвав причину масового закриття ФОПів в Україні

04 липня 2024 р. 21:46

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Політик Валерій Гончарук прокоментував масове закриття ФОПів в Україні. За його словами, це пов'язано з тим, що підприємці, які не мають лобіювання на політичному рівні, не зможуть вести великий бізнес.

Про це політолог розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Чому масово закриваються ФОПи

Гончарук зазначив, що українські чиновники активно розглядають можливість отримання зиску від різних підприємств.

"І залежить від того, наскільки цей чиновник має високу посаду, а це і податківці, це і різні фіскальні органи, це і просто дозвіл на відкриття бізнесу, на оренду приміщень. […] Ти не зможеш вести цей великий бізнес, вони створять такі умови, що ти не зможеш", — заявив політик.

Він додав, що проблема існує не лише на високому рівні, але й на місцевому.

"Це намагались робити найвищі державні посадовці, а на малому рівні це ті ж самі місцеві адміністрації, ради, депутати займаються цим кришуванням", — зауважив Гончарук.

Нагадаємо, в Україні за перше півріччя 2024 року закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у попередньому році.А показник закриття компаній зріс на 15% — за аналогічний період припинили свою діяльність понад 1,5 тисячі підприємств. 

Раніше ексміністр соцполітики України Андрій Рева заявив, що ФОП дозволяє або сплачувати податки в меншій кількості, або взагалі їх не сплачувати, тоді як звичайні українці сплачують надвеликі податки. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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