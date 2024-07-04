Политик назвал причину массового закрытия ФЛП в Украине

Политик Валерий Гончарук прокомментировал массовое закрытие ФЛП в Украине. По его словам, это связано с тем, что предприниматели, у которых нет лоббирования на политическом уровне, не смогут вести крупный бизнес.

Об этом политолог рассказал в эфире Веіер.LIVE.

Почему массово закрываются ФЛП

Гончарук отметил, что украинские чиновники активно рассматривают возможность получения выгоды от разных предприятий.

"И зависит от того, насколько этот чиновник имеет высокую должность, а это и налоговики, это и разные фискальные органы, это и просто разрешение на открытие бизнеса, на аренду помещений. […] Ты не сможешь вести этот крупный бизнес, они создадут такие условия, что ты не сможешь", — заявил политик.

Он добавил, что проблема существует не только на высоком уровне, но и местном.

"Это пытались делать самые высокие государственные чиновники, а на малом уровне это те же местные администрации, советы, депутаты занимаются этой крышёвкой", — отметил Гончарук.

Напомним, в Украине за первое полугодие 2024 года закрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем в предыдущем году. А показатель закрытия компаний вырос на 15% — за аналогичный период прекратили свою деятельность более 1,5 тысяч предприятий.

Ранее экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что ФЛП позволяет либо платить налоги в меньшем количестве , либо вообще их не платить, в то время как обычные украинцы платят сверхбольшие налоги.