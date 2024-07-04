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В Україні стрімко зростає закриття ФОПів — дебати Реви та Рохова в прямому ефірі

В Україні стрімко зростає закриття ФОПів — дебати Реви та Рохова в прямому ефірі

04 липня 2024 р. 16:36

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16:36 В Україні стрімко зростає закриття ФОПів — дебати Реви та Рохова в прямому ефірі

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15:36 В Україні мільйони людей на межі бідності — ексурядовець Рева розповів деталі

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15:35 Нардеп відреагував на схеми пов'язані з українськими дітьми для виїзду за кордон і збагачення

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14:25 Енергетична ситуація в Україні — Рябцев заявив, коли в Україні зменшиться дефіцит

Text

13:21 Чи відправлять Шмигаля у відставку — нардеп пояснив ситуацію в уряду

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13:15 Нардеп назвав кількість енергоблоків, які відновлять в Україні до кінця року

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12:46 Доля Байдена на виборах, ймовірна відставка Шмигаля та чи буде Україна в НАТО — ефір День.LIVE

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В Україні за останні два роки збільшилося закриття ФОП на 54% через масові відключення електроенергії та закон про посилення мобілізації. Водночас у Польщі українцями за такий само проміжок часу було відкрито понад 50 тисяч ФОП.

Щодо цього в прямому ефірі День.LIVE влаштували дебати політтехнолог Руслан Рохов та ексміністр соцполітики України Андрій Рева. 

Ситуація з ФОП в Україні

За словами колишнього урядовця, ФОП дозволяє або сплачувати податки в меншій кількості, або взагалі їх не сплачувати, тоді як звичайні українці сплачують надвеликі податки. 

"Наші шановні ФОПи сплачують фіксовану суму податку, якщо мова йде про І та ІІ групу, і сплачує з мінімалки менший соціальний внесок. Якщо брати умовного ІТ-фахівця, який отримує 80-90 тисяч гривень, то він сплачує 1450 грн єдиного соцвнеску до пенсійного внеску. А коли йому кажуть про збільшення оподаткування, то він каже, що в нього відбирають хліб", — каже Рева. 

Проте, на думку Рохова, заяви колишнього міністра виглядають трохи соціалістично.

"Якщо ж ФОПи такі погані — хто ж буде платити податки? Кожен з них не може бути тягарем для українського бюджету, тому що вона сама про себе дбає, сама заробляє, і не стоять на держзабезпечення в Центрах зайнятості. Чим більше держава сприятиме появі таких чесних і самозайнятих людей, тим більше розвантажується бюджет. Але ще більш важливо, щоб ці люди могли щось їсти. І якщо цього не буде — ніхто нехай не дивується, що вони відкривають ФОП за кордоном, а не тут", — каже політтехнолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні у найближчі роки влада планує реалізувати реформування податкової політики, щоб бюджет міг отримувати близько 340 млрд гривень щороку.

Також цьогоріч власникам великих площ нерухомості необхідно заплатити податок за "зайві" квадратні метри, і якщо цього не зробити — на порушників чекають штрафи. 

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16:34 Які відомості про військовозобов'язаного потрібні для бронювання

16:29 Фонд Вадима Столара запустив курс психологічної самодопомоги для українців

16:23 Збитки на понад вісім млн грн — посадовцю Укренерго обрали запобіжний захід

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:10 У Києві ексголову організації Червоного Хреста підозрюють у привласненні гуманітарної допомоги

16:04 Нардеп назвав число українців від 25 до 60 років — скільки військовозобов'язаних та заброньованих

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:15 Нардеп назвав кількість енергоблоків, які відновлять в Україні до кінця року

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