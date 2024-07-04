В Украине стремительно растет закрытие ФЛП — дебаты Ревы и Рохова в прямом эфире

В Украине за последние два года увеличилось закрытие ФЛП на 54% из-за массовых отключений электроэнергии и закона об усилении мобилизации. В то же время в Польше украинцами за такой же промежуток времени было открыто более 50 тысяч ФЛП.

По этому поводу в прямом эфире День.LIVE устроили дебаты политтехнолог Руслан Рохов и эксминистр соцполитики Украины Андрей Рева.

Ситуация с ФЛП в Украине

По словам бывшего чиновника, ФЛП позволяет либо платить налоги в меньшем количестве, либо вообще их не платить, тогда как обычные украинцы платят сверхбольшие налоги.

"Наши уважаемые ФЛП платят фиксированную сумму налога, если речь идет об І и ІІ группе, и платит с минималки меньший социальный взнос. Если брать условного IТ-специалиста, который получает 80-90 тысяч гривен, то он платит 1450 грн единого соцвзноса в пенсионный взноса. А когда ему говорят об увеличении налогообложения, он говорит, что у него отбирают хлеб", — говорит Рева.

Однако, по мнению Рохова, заявления бывшего министра выглядят несколько социалистически.

"Если же ФЛП такие плохие — кто же будет платить налоги? Каждый из них не может быть обузой для украинского бюджета, потому что они сами заботится о себе, сами зарабатывают, и не стоят на гособеспечении в Центрах занятости. Чем больше государство будет способствовать появлению таких честных и самозанятых людей, тем более разгружается бюджет. Но еще более важно, чтобы эти люди могли есть что-то. И если этого не будет — никто пусть не удивляется, что они открывают ФЛП за границей, а не здесь", — говорит политтехнолог.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине в ближайшие годы власти планируют реализовать реформирование налоговой политики, чтобы бюджет мог получать около 340 млрд гривен ежегодно.

Также в этом году владельцам больших площадей недвижимости необходимо заплатить налог за "лишние" квадратные метры, и если этого не сделать — нарушителей ждут штрафы.