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В Украине стремительно растет закрытие ФЛП — дебаты Ревы и Рохова в прямом эфире

В Украине стремительно растет закрытие ФЛП — дебаты Ревы и Рохова в прямом эфире

4 июля 2024 г. 16:36

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16:36 В Украине стремительно растет закрытие ФЛП — дебаты Ревы и Рохова в прямом эфире

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15:36 В Украине миллионы людей на грани бедности — экс-чиновник Рева рассказал детали

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15:35 Нардеп отреагировал на схемы, связанные с украинскими детьми для выезда за границу и обогащения

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14:25 Энергетическая ситуация в Украине — Рябцев заявил, когда в Украине уменьшится дефицит

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13:21 Отправят ли Шмыгаля в отставку — нардеп объяснил ситуацию у правительства

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13:15 Нардеп назвал количество энергоблоков, которые возобновят в Украине до конца года

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12:46 Судьба Байдена на выборах, возможная отставка Шмыгаля и будет ли Украина в НАТО — эфир День.LIVE

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10:09 В ЕС отказываются увеличить импорт электроэнергии для Украины — Союз потребителей

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В Украине за последние два года увеличилось закрытие ФЛП на 54% из-за массовых отключений электроэнергии и закона об усилении мобилизации. В то же время в Польше украинцами за такой же промежуток времени было открыто более 50 тысяч ФЛП.

По этому поводу в прямом эфире День.LIVE устроили дебаты политтехнолог Руслан Рохов и эксминистр соцполитики Украины Андрей Рева.

Ситуация с ФЛП в Украине

По словам бывшего чиновника, ФЛП позволяет либо платить налоги в меньшем количестве, либо вообще их не платить, тогда как обычные украинцы платят сверхбольшие налоги.

"Наши уважаемые ФЛП платят фиксированную сумму налога, если речь идет об І и ІІ группе, и платит с минималки меньший социальный взнос. Если брать условного IТ-специалиста, который получает 80-90 тысяч гривен, то он платит 1450 грн единого соцвзноса в пенсионный взноса. А когда ему говорят об увеличении налогообложения, он говорит, что у него отбирают хлеб", — говорит Рева.

Однако, по мнению Рохова, заявления бывшего министра выглядят несколько социалистически.

"Если же ФЛП такие плохие — кто же будет платить налоги? Каждый из них не может быть обузой для украинского бюджета, потому что они сами заботится о себе, сами зарабатывают, и не стоят на гособеспечении в Центрах занятости. Чем больше государство будет способствовать появлению таких честных и самозанятых людей, тем более разгружается бюджет. Но еще более важно, чтобы эти люди могли есть что-то. И если этого не будет — никто пусть не удивляется, что они открывают ФЛП за границей, а не здесь", — говорит политтехнолог.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине в ближайшие годы власти планируют реализовать реформирование налоговой политики, чтобы бюджет мог получать около 340 млрд гривен ежегодно.

Также в этом году владельцам больших площадей недвижимости необходимо заплатить налог за "лишние" квадратные метры, и если этого не сделать — нарушителей ждут штрафы.

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17:46 Продавали оружие и боеприпасы — во Львове правоохранители задержали двух мужчин

17:41 Россияне перевозят украденные ресурсы по Крымскому мосту, — британская разведка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:36 В Украине стремительно растет закрытие ФЛП — дебаты Ревы и Рохова в прямом эфире

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