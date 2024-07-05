Южанина назвала возможную причину закрытия ФЛП в Украине

В Украине наблюдается ситуация со стремительным закрытием ФЛПов. В то же время важно, чтобы из страны не произошел отток крупного бизнеса.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире День.LIVE.

Закрытие ФЛПов в Украине

Нардеп считает, что закрытие бизнеса является ответом на политику государства. По ее мнению, важно, чтобы в Украине не возник отток крупного бизнеса.

"Несмотря на то, сколько грантов роздано для создания рабочих мест для поддержки микробизнеса... С начала широкомасштабной войны ФЛП, который оставался зарегистрированными здесь, он также расширял свою деятельность за пределами Украины, и просто у нас тогда не было этих статистических данных, но есть эта тенденция быстро приспосабливался к новым условиям, особенно в микробизнесе", — отметила Южанина.

Она привела в пример Польшу — там для экономики гораздо более важны микро- и средние бизнесы, поскольку они быстро переориентируются и держат основы социальной политики.

Напомним, в Украине за первое полугодие 2024 года закрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем в предыдущем году. А показатель закрытия компаний вырос на 15% — за аналогичный период прекратили свою деятельность более 1,5 тысячи предприятий.

В то же время, политик Валерий Гончарук прокомментировал массовое закрытие ФЛПов в Украине. По его словам, это связано с тем, что предприниматели, у которых нет лоббирования на политическом уровне, не смогут вести крупный бизнес.