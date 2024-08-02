Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Для ефективного використання винищувачів F-16 необхідно формувати нові системи розвідки та управління. Країни Європи будуть зацікавлені у створенні такої системи для підвищення обороноздатності.

Про це повідомив генерал-лейтенант Ігор Романенко у прямому ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 2 серпня.

Ефективне використання винищувачів F-16

Романенко озвучив необхідність формування нової системи розвідки та управління для ефективного використання винищувачів.

"Для того, щоб їх застосовувати, а не втрачати треба формувати системи розвідки й управління завдяки двом шведським літакам ДРЛВ та ще двом польським", — зазначив генерал-лейтенант.

Він підкреслив, що країни Європи будуть зацікавлені в такій системі.

"Таким чином формувати систему розвідку для системи ППО і протиракетної оборони Європи. Вони будуть в цьому зацікавлені", — зауважив Романенко.

Нагадаємо, в Україну були поставлені перші шість винищувачів F-16 з Нідерландів. Ще кілька незабаром прибудуть з Данії. Втім, офіційно ці дані не підтверджують.

Військовий Олександр Ябчанка переконаний, що прибуття до України перших винищувачів F-16 є хорошою новиною. Це зумовлено тим, що наразі російські загарбники мають перевагу у повітрі.