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Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

2 августа 2024 г. 11:13

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17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

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16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

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16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Для эффективного использования истребителей F-16 необходимо формировать новые системы разведки и управления. Страны Европы будут заинтересованы в создании такой системы для повышения обороноспособности.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Романенко в прямом эфире Ранок.LIVE в пятницу, 2 августа.

Эффективное использование истребителей F-16

Романенко озвучил необходимость формирования новой системы разведки и управления для эффективного использования истребителей.

"Для того, чтобы их применять, а не терять, нужно формировать системы разведки и управления благодаря двум шведским самолетам ДРЛВ и еще двум польским", — отметил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что страны Европы будут заинтересованы в такой системе.

"Таким образом формировать систему разведки для системы ПВО и противоракетной обороны Европы. Они будут в этом заинтересованы", — отметил Романенко.

Напомним, в Украину были поставлены первые шесть истребителей F-16 из Нидерландов. Еще несколько скоро прибудут из Дании. Однако официально эти данные не подтверждают.

Военный Александр Ябчанка убежден, что прибытие в Украину первых истребителей F-16 является хорошей новостью. Это обусловлено тем, что российские захватчики имеют преимущество в воздухе.

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14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

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