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Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

01 серпня 2024 р. 18:03

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18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

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Військовий Олександр Ябчанка переконаний, що прибуття до України перших винищувачів F-16 є хорошою новиною. Це зумовлено тим, що наразі російські загарбники мають перевагу у повітрі.

Таку думку Ябчанка висловив в ефірі День.LIVE у четвер, 1 серпня.

Винищувачі F-16 в Україні

На думку Ябчанка, поява в Україні перших винищувачі F-16 суттєво підсилять наземні війська. Наразі росіяни мають суттєву перевагу в повітрі, що дає їм змогу завдавати потужних ударів по Силах оборони, зокрема застосовуючи керовані авіаційні бомби.

"Це серйозно впливає на бойові дії. Зрозуміло, що для піхотинця вкрай важливо те, що у тебе над головою буде твоя авіація, а не ворожа", — пояснив військовий.

Він зазначив, що висловлює свою позицію, як піхотинець, а щодо більш глобальної користі F-16 на полі бою, варто питати думку фахівця.

Нагадаємо, в Україну були поставлені перші шість винищувачів F-16 з Нідерландів. Ще кілька незабаром прибудуть з Данії. Втім, офіційно ці дані не підтверджують.

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що американські винищувачі F-16 безумовно внесуть лепту у війну. Однак за його словами, "все криється в деталях".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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