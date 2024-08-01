Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16 arrow
Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

1 августа 2024 г. 18:03

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Text

12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

Text

12:16В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

Text

11:29 Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

Text

10:35 Почему обучение мобилизованных в Украине такое низкокачественное — объяснение военного психолога

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Text

12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

Text

12:16 В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

Text

11:29 Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

Text

10:35 Почему обучение мобилизованных в Украине такое низкокачественное — объяснение военного психолога

Военный Александр Ябченко убежден, что прибытие в Украину первых истребителей F-16 является хорошей новостью. Это обусловлено тем, что российские захватчики имеют преимущество в воздухе.

Такое мнение Ябченко выразил в эфире День.LIVE в четверг, 1 августа.

Истребители F-16 в Украине.

По мнению Ябченко, появление в Украине первых истребителей F-16 существенно усилят наземные войска. Сейчас россияне имеют существенное преимущество в воздухе, что дает им возможность наносить мощные удары по Силам обороны, в том числе применяя управляемые авиационные бомбы.

"Это серьезно влияет на боевые действия. Понятно, что для пехотинца крайне важно, что у тебя над головой будет твоя авиация, а не враждебная", — пояснил военный.

Он отметил, что выражает свою позицию, как пехотинец, а относительно более глобальной пользы F-16 на поле боя, следует спрашивать мнение специалиста.

Напомним, в Украину были поставлены первые шесть истребителей F-16 из Нидерландов. Еще несколько скоро прибудут из Дании. Однако официально эти данные не подтверждают.

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что американские истребители F-16, безусловно, внесут лепту в войну. Однако, по его словам, "все кроется в деталях".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

18:43 В Киеве из окна выпрыгнул парень — что известно

18:42 Пропустил визит в ТЦК по повестке из-за болезни — адвокат объяснил, что делать

18:39 Проигравшая не сдержала слез — на Олимпиаде трансгендер одолел соперницу в женском боксе

18:37 Ценой больших потерь у врага есть незначительный успех — Сырский сообщил о жестких боях на фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:25 СБУ объявила подозрение "военкору" и коллаборанту из Луганщины

18:21 На консультацию по восстановлению Охматдета потратят около 10 млн грн

18:08 Зловоние в Одессе — специалисты зафиксировали превышение нормы диоксида серы в воздухе

18:08 В Киеве мужчина с ножом нападал на кредитные учреждения — суд вынес приговор

18:05 Вновь завышенные цены — стало известно, кто выиграл тендер на восстановление корпуса "Охматдета"

Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

18:43 В Киеве из окна выпрыгнул парень — что известно

18:42 Пропустил визит в ТЦК по повестке из-за болезни — адвокат объяснил, что делать

18:39 Проигравшая не сдержала слез — на Олимпиаде трансгендер одолел соперницу в женском боксе

18:37 Ценой больших потерь у врага есть незначительный успех — Сырский сообщил о жестких боях на фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:25 СБУ объявила подозрение "военкору" и коллаборанту из Луганщины

18:21 На консультацию по восстановлению Охматдета потратят около 10 млн грн

18:08 Зловоние в Одессе — специалисты зафиксировали превышение нормы диоксида серы в воздухе

18:08 В Киеве мужчина с ножом нападал на кредитные учреждения — суд вынес приговор

18:05 Вновь завышенные цены — стало известно, кто выиграл тендер на восстановление корпуса "Охматдета"

Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Text

12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

Text

12:16 В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

Text

11:29 Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

Text

10:35 Почему обучение мобилизованных в Украине такое низкокачественное — объяснение военного психолога