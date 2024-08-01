Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Военный Александр Ябченко убежден, что прибытие в Украину первых истребителей F-16 является хорошей новостью. Это обусловлено тем, что российские захватчики имеют преимущество в воздухе.

Такое мнение Ябченко выразил в эфире День.LIVE в четверг, 1 августа.

Истребители F-16 в Украине.

По мнению Ябченко, появление в Украине первых истребителей F-16 существенно усилят наземные войска. Сейчас россияне имеют существенное преимущество в воздухе, что дает им возможность наносить мощные удары по Силам обороны, в том числе применяя управляемые авиационные бомбы.

"Это серьезно влияет на боевые действия. Понятно, что для пехотинца крайне важно, что у тебя над головой будет твоя авиация, а не враждебная", — пояснил военный.

Он отметил, что выражает свою позицию, как пехотинец, а относительно более глобальной пользы F-16 на поле боя, следует спрашивать мнение специалиста.

Напомним, в Украину были поставлены первые шесть истребителей F-16 из Нидерландов. Еще несколько скоро прибудут из Дании. Однако официально эти данные не подтверждают.

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что американские истребители F-16, безусловно, внесут лепту в войну. Однако, по его словам, "все кроется в деталях".