Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Винищувачі F-16 можуть бути ефективними для ліквідації ворожих дронів-камікадзе, оскільки використання авіації є економічно доцільнішим у порівнянні з наземними системами протиповітряної оборони. Адже вартість однієї ракети ППО становить від 150 до 500 тисяч доларів.

Про це повідомив авіаексперт Богдан Долінце в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 1 серпня.

F-16 вигідніше використовувати для ліквідації ворожих БпЛА

Долінце зазначив, що для знищення дронів-камікадзе в Україні зазвичай використовується авіація або наземні відповідні мобільні групи. Це пов'язано із дефіцитом ракет для систем ППО.

"Вартість ракети ППО становить від 150 до 500 тисяч доларів, тоді як "шахед" коштує близько 56 тисяч доларів. Економічно недоцільно використовувати наземні установки ППО для знищення таких цілей", — зауважив авіаексперт.

Він додав, що при певних умов наслідки від удару БпЛА можуть бути набагато дорожчими, тому періодично для знищення використовується наземна установка.

"Найбільш ефективно знищувати такі цілі саме авіацією. Проте не варто виключати, що знищення дронів може здійснюватись із залученням винищувачів F-16", — сказав Долінце.

Авіаексперт заявив, що найефективнішим є застосування авіаційної бортової гармати з дальністю дії до трьох кілометрів.

"Ключова задача для знищення ворожих дронів-камікадзе — низька вартість ліквідації", — підсумував експерт.

Нагадаємо, в Україну були поставлені перші шість винищувачів F-16 з Нідерландів. Ще кілька незабаром прибудуть з Данії. Втім, офіційно ці дані не підтверджують.

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що американські винищувачі F-16 безумовно внесуть лепту у війну. Однак за його словами, "все криється в деталях".