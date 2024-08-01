Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів arrow
Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

01 серпня 2024 р. 13:04

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Text

08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

31 липня 2024
Text

23:29 Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

Text

22:55 Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Text

21:51 У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Text

08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

31 липня 2024
Text

23:29 Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

Text

22:55 Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Text

21:51 У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

Винищувачі F-16 можуть бути ефективними для ліквідації ворожих дронів-камікадзе, оскільки використання авіації є економічно доцільнішим у порівнянні з наземними системами протиповітряної оборони. Адже вартість однієї ракети ППО становить від 150 до 500 тисяч доларів.

Про це повідомив авіаексперт Богдан Долінце в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 1 серпня.

F-16 вигідніше використовувати для ліквідації ворожих БпЛА

Долінце зазначив, що для знищення дронів-камікадзе в Україні зазвичай використовується авіація або наземні відповідні мобільні групи. Це пов'язано із дефіцитом ракет для систем ППО.

"Вартість ракети ППО становить від 150 до 500 тисяч доларів, тоді як "шахед" коштує близько 56 тисяч доларів. Економічно недоцільно використовувати наземні установки ППО для знищення таких цілей", — зауважив авіаексперт.

Він додав, що при певних умов наслідки від удару БпЛА можуть бути набагато дорожчими, тому періодично для знищення використовується наземна установка.

"Найбільш ефективно знищувати такі цілі саме авіацією. Проте не варто виключати, що знищення дронів може здійснюватись із залученням винищувачів F-16", — сказав Долінце.

Авіаексперт заявив, що найефективнішим є застосування авіаційної бортової гармати з дальністю дії до трьох кілометрів.

"Ключова задача для знищення ворожих дронів-камікадзе — низька вартість ліквідації", — підсумував експерт.

Нагадаємо, в Україну були поставлені перші шість винищувачів F-16 з Нідерландів. Ще кілька незабаром прибудуть з Данії. Втім, офіційно ці дані не підтверджують.

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що американські винищувачі F-16 безумовно внесуть лепту у війну. Однак за його словами, "все криється в деталях".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

14:03 Співачка Доліна висловила підтримку Путіну — що сказала про Одесу

13:58 Народний синоптик Діденко повідомила, в яких областях буде найспекотніше завтра

13:53 Військові показали, як "рознесли" військову техніку та укриття окупантів

13:40 Надія та Людмила Кіченок назвали план на тенісний чвертьфінал на ОІ-2024

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:31 Вперше в історії — стало відомо, як ЗСУ збили дроном російський гелікоптер

13:29 Молдова висилає посла Росії після обшуків у парламенті

13:26 Дохід у понад мільйон гривень — на Одещині припинили наркобізнес

13:25 У Києві сапери знешкодили залишки російської ракети, якою обстрілювали регіон

13:23 США нададуть Україні 3,9 мільярди доларів фінансової допомоги — на що підуть кошти

14:03 Співачка Доліна висловила підтримку Путіну — що сказала про Одесу

13:58 Народний синоптик Діденко повідомила, в яких областях буде найспекотніше завтра

13:53 Військові показали, як "рознесли" військову техніку та укриття окупантів

13:40 Надія та Людмила Кіченок назвали план на тенісний чвертьфінал на ОІ-2024

13:31 Вперше в історії — стало відомо, як ЗСУ збили дроном російський гелікоптер

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:29 Молдова висилає посла Росії після обшуків у парламенті

13:26 Дохід у понад мільйон гривень — на Одещині припинили наркобізнес

13:25 У Києві сапери знешкодили залишки російської ракети, якою обстрілювали регіон

13:23 США нададуть Україні 3,9 мільярди доларів фінансової допомоги — на що підуть кошти

13:20 В Україні зростають зарплати — кому найбільше платять

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Text

08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

31 липня 2024
Text

23:29 Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

Text

22:55 Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Text

21:51 У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси