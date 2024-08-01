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Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

1 августа 2024 г. 13:04

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Истребители F-16 могут быть эффективными для ликвидации вражеских дронов-камикадзе, поскольку использование авиации является экономически целесообразным по сравнению с наземными системами противовоздушной обороны. Ведь стоимость одной ракеты ПВО составляет от 150 до 500 тысяч долларов.

Об этом сообщил авиаэксперт Богдан Долинце в эфире Ранок.LIVE в четверг, 1 августа.

F-16 выгоднее использовать для ликвидации вражеских БпЛА

Долинце отметил, что для уничтожения дронов-камикадзе в Украине обычно используется авиация или соответствующие наземные мобильные группы. Это связано с дефицитом ракет для систем ПВО.

"Стоимость ракеты ПВО составляет от 150 до 500 тысяч долларов, тогда как "шахед" стоит около 56 тысяч долларов. Экономически нецелесообразно использовать наземные установки ПВО для уничтожения таких целей", — отметил авиаэксперт.

Он добавил, что при определенных условиях последствия удара БпЛА могут быть намного дороже, поэтому периодически для уничтожения используется наземная установка.

"Наиболее эффективно уничтожать такие цели именно авиацией. Однако не стоит исключать, что уничтожение дронов может производиться с привлечением истребителей F-16", — сказал Долинце.

Авиаэксперт заявил, что наиболее эффективно применение авиационной бортовой пушки с дальностью действия до трех километров.

"Ключевая задача для уничтожения вражеских дронов-камикадзе — низкая стоимость ликвидации", — подытожил эксперт.

Напомним, в Украину были поставлены первые шесть истребителей F-16 из Нидерландов. Еще несколько скоро прибудут из Дании. Однако официально эти данные не подтверждают.

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что американские истребители F-16, безусловно, внесут лепту в войну. Однако, по его словам, "все кроется в деталях".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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