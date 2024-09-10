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Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

10 вересня 2024 р. 17:13

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17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

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10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

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08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
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23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

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Радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський заявив, що значна частина з 60 тисяч українських ФОПів у Польщі припиняють свою роботу. За його словами, це відбувається через те, що бізнес не може впоратися з вимогами роботи "в білу".

Про це він розповів під час ефіру Ранок.LIVE у вівторок, 10 вересня.

Закриття українських ФОПів в Польщі

Волянський наголосив, що прозорість фінансових операцій є ключовим елементом руху України до європейських стандартів. Він також підкреслив, що для тих, хто вже мав досвід легальної діяльності в Україні, перехід на польські ринки не є чимось незвичним. 

"І навіть ті, хто закрили та вертаються в Україну, вже замислюються: а може, почати працювати "в білу" та нести якусь соціальну відповідальність?" — зазначив експерт.

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17:42 На Одещину прилетів птах, який має власне ім’я

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:38 Зеленський зробив заяву щодо проведення другого Саміту миру

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17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

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15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

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14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

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13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

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10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

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