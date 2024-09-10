Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський заявив, що значна частина з 60 тисяч українських ФОПів у Польщі припиняють свою роботу. За його словами, це відбувається через те, що бізнес не може впоратися з вимогами роботи "в білу".

Про це він розповів під час ефіру Ранок.LIVE у вівторок, 10 вересня.

Закриття українських ФОПів в Польщі

Волянський наголосив, що прозорість фінансових операцій є ключовим елементом руху України до європейських стандартів. Він також підкреслив, що для тих, хто вже мав досвід легальної діяльності в Україні, перехід на польські ринки не є чимось незвичним.

"І навіть ті, хто закрили та вертаються в Україну, вже замислюються: а може, почати працювати "в білу" та нести якусь соціальну відповідальність?" — зазначив експерт.